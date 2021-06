Modernland Tegaskan Komitmen Pembangunan JGC di Tengah Pandemi

Selasa, 22 Juni 2021 | 14:27 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Modernland Realty Tbk terus berkomitmen mengembangkan proyek Jakarta Garden City (JGC) di tengah pandemi Covid-19 yang memukul hampir semua sendi perekonomian.

Adapun salah satu produk properti yang kini tengah dikerjakan pembangunannya, proyek The Savoy yang merupakan mixed home di kawasan River Garden.

"Pembangunan terus dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dan kini beberapa proyek sudah memasuki tahapan finishing,” ujar Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk, Helen Hamzah dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Helen Hamzah menuturkan, di saat pandemi, masyarakat cenderung selektif dalam memilih pengembang maupun produk properti yang akan dibeli.

“Pembeli tidak perlu takut membeli berbagai produk properti di Jakarta Garden City. Kami pasti akan membangun dan properti yang dibeli akan terus meningkat nilainya di masa depan seiring perkembangan kawasan Jakarta Garden City,” kata Helen Hamzah.

Produk properti yang kini tengah dikerjakan pembangunannya di Jakarta Garden City antara lain The Savoy yang merupakan mixed home di kawasan River Garden. Hunian 2 in 1 itu merupakan satu-satunya area rumah sekaligus usaha di kawasan River Garden. The Savoy dipasarkan seharga Rp1,6 miliar.

"Hingga saat ini pembangunan The Savoy telah memasuki tahap finishing dan sudah berhasil terjual 100% dari total 110 unit. Rencananya akan mulai diserahterimakan secara bertahap pada awal Juli 2021 mendatang," jelasnya.

Sementara lifestyle center bertajuk New East yang akan terdiri atas 60 unit luxurious shophouse dan 13 ritel. Shophouse berupa bangunan tiga lantai dengan lebar 5 sampai dengan 10 meter ini dibanderol dengan harga mulai Rp4 miliar hingga Rp11 miliar. Untuk ritel tidak akan dijual melainkan disewakan.

Hingga saat ini, pembangunan lifestyle center New East telah memasuki tahapan finishing dan sudah berhasil terjual 70%. Untuk tahap I sudah mulai diserah terimakan secara bertahap dan pada Juli 2021 mendatang akan selesai semua dan siap untuk diserah terimakan kepada konsumen.

Kemudian, apartemen Cleon Park yang mulai dibangun pada akhir September tahun 2020 lalu saat ini sudah dimulai dengan pekerjaan struktur basement dan akan dilanjutkan ke struktur atas (podium dan tower).

"Apartemen Cleon Park yang akan terdiri atas 310 unit ini sudah terjual 70%. Rencananya target diserahterimakan pada akhir tahun 2023 mendatang," kata Helen Hamzah.

Vaksinasi Covid-19

Sebagai kepedulian sekaligus menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah, PT Mitra Sindo Sukses, pengembang township Jakarta Garden City, menggelar vaksinasi massal di perumahan JGC, Jakarta, Timur.

Kegiatan ini, merupakan kerja sama Satgas Penanganan Covid-19 - RW 14 Jakarta Garden City Cakung Timur dengan pihak Dinas Kesehatan Cakung Timur.

Bertempat di Club House Jakarta Garden City, vaksinasi Covid-19 dilakukan selama 4 hari yakni pada 16, 17, 18, dan 19 Juni 2021. Warga terlihat sangat antusias dan menyambut gembira diadakannya program vaksinasi masal Covid-19 ini.

Tak kurang dari 2000 orang yang berasal dari warga Jakarta Garden City maupun kawasan sekitar turut hadir untuk mengikuti program vaksinasi masal.

"Kami mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah. Kami sangat mengapresiasi kesadaran warga yang ikut berpartisipasi dalam vaksinasi masal di Jakarta Garden City. Hal ini terlihat dari antusiasme warga yang terus berdatangan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ini," ujar Togu Pangihutan, General Manager Town Management & High Rise Jakarta Garden City.

