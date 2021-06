Bursa Eropa Menguat, Investor Tunggu Pernyataan Bos the Fed

Rabu, 23 Juni 2021 | 05:27 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada Selasa (22/6/2021) karena investor menilai prospek inflasi dan suku bunga.

Stoxx 600 pan-Eropa mengakhiri perdagangan naik hampir 0,3%, setelah berfluktuasi pada hari sebelumnya. Sebagian besar sektor dan bursa utama di wilayah positif, dengan saham sumber daya dasar naik 1,3%memimpin kenaikan.

Di Amerika Serikat, saham indeks utama AS sebagian besar positif pada Selasa, setelah awal yang baik untuk minggu ini.

Para investor sedang menunggu kesaksian Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Selasa soal pandangan bank sentral terhadap pandemi Covid-19. Pernyataan Powell, yang dirilis menjelang sidang Senin malam (21/6/2021), kemungkinan akan mendukung gagasan bahwa The Fed segera membahas penghapusan beberapa langkah stimulus yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pandemi.

Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal minggu lalu diakhiri dengan indikasikan dua kali kenaikan suku bunga, lebih cepat daripada yang diantisipasi pasar.

Kembali di Eropa, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde memberi sentimen positif pasar pada Senin. Dia memberi pandangan optimistis ekonomi zona euro. Lagarde mencatat bahwa blok itu dalam situasi berbeda dengan AS sehubungan dengan inflasi.

Inggris pada Selasa akan memulai negosiasi bergabung dengan perjanjian perdagangan trans-Pasifik yang dianggap penting oleh pemerintah pasca-Brexit. Terdiri dari Jepang, Kanada, Australia, Vietnam, Selandia Baru, Singapura, Meksiko, Peru, Brunei, Cile dan Malaysia, Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik akan menghapus 95% tarif barang dan jasa antaranggota.

Dalam berita perusahaan, grup media Prancis Vivendi pada Selasa mendapat dukungan pemegang saham untuk spin-off dari Universal Music Group. Dalam pertemuan pemegang saham, investor mendukung proposal tersebut. Hal ini akan membuat label musik terbesar di dunia menyelesaikan listing-nya di Euronext Amsterdam pada akhir September.

Di sisi data, kepercayaan konsumen zona euro Juni naik 1,8 poin dari bulan sebelumnya, menurut perkiraan yang dirilis Selasa.

Dalam pergerakan harga saham, Travis Perkins melonjak 6,7% setelah memperkirakan keuntungan yang kuat didukung permintaan bahan bangunan.

Grup properti Inggris Land Securities dan British Land masing-masing naik 3,2% dan 4,7%, setelah JPMorgan meningkatkan target saham menjadi overweight.

Di bagian bawah indeks bluechip Eropa, perusahaan farmasiZur Rose Group dan Shop Apotheke Europe masing-masing turun 5,2% dan 6,3%.

