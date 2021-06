S&P 500 Melonjak, Nasdaq Capai Rekor Tertinggi karena Bitcoin Melonjak

Rabu, 23 Juni 2021 | 05:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada perdagangan Selasa (22/6/2021) menguat setelah S&P 500 tepat di bawah rekor penutupan baru. Sementara Nasdaq Composite yang dipenuhi saham teknologi naik ke level tertinggi sepanjang masa didukung kenaikan bitcoin.

Indeks bluechip Dow Jones Industrial Average naik 68,61 poin menjadi 33.945,58 setelah membukukan hari terbaiknya sejak Maret pada Senin. S&P 500 naik 0,5% mengakhiri perdagangan di 4.246,4, sementara Nasdaq naik 0,8% untuk mencapai rekor intraday baru dan berakhir di 14.253,27.

Bitcoin mengalami perdagangan yang fluktuatif. Setelah menembus di bawah US$ 30.000, berubah menjadi hijau. Pada satu titik perdagangan Selasa, cryptocurrency terbesar di dunia menghapus semua keuntungan 2021-nya. Tesla, pemegang saham bitcoin, naik saat token digital memantul dari level terendah. Perusahaan kendaraan listrik naik hampir 0,5% pada akhir sesi.

Saham teknologi utama memimpin reli pasar Selasa karena Netflix naik 2,3%. Sementara Amazon, Apple dan Microsoft menguat 1%. Facebook melonjak 2%. Saham Alphabet berbalik naik meski Komisi Eropa membuka penyelidikan ke unit periklanan Google.

Ketua bank sentral AS, the Fed Jerome Powell bersaksi di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa untuk memberi pandangan bank sentral terhadap pandemi. Pernyataannya yang dirilis menjelang sidang Senin malam (20/6/2021), mendukung gagasan bahwa the Fed siap membahas penghapusan beberapa langkah stimulus yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pandemi.

Indeks mencapai level tertinggi saat Powell menjawab pertanyaan dari anggota DPR. Tidak ada berita utama dari Powell yang terlihat jelas mengerek kenaikan indeks. Namun kepala Fed optimistis dengan kembalinya ekonomi dan mempertahankan bahwa kekuatan inflasi bersifat sementara. "Sejak terakhir kami bertemu, ekonomi telah menunjukkan perbaikan berkelanjutan," kata Powell Selasa, menurut rilis Fed.

“Cepatnya vaksinasi yang digabung dengan kebijakan moneter dan fiskal memberikan dukungan kuat pemulihan. Indikator kegiatan ekonomi dan lapangan kerja terus menguat, dan PDB (produk domestik bruto) riil tahun ini tampaknya berada di jalur tingkat kenaikan tercepat dalam beberapa dekade.”

"Inflasi telah meningkat terutama dalam beberapa bulan terakhir," kata Powell.

Tetapi kepala Fed mencatat bahwa sebagian besar hanya efek sementara. Inflasi akan kembali ke 2% dalam jangka panjang.

Sumber: CNBC