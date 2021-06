Harga Minyak Turun Terkena Profit Taking

Rabu, 23 Juni 2021 | 06:24 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun pada perdagangan Selasa (22/6/2021) karena investor ambil untung (profit taking) reli baru-baru ini. Meski demikian sentimen pasar tetap solid di tengah harapan pemulihan permintaan minyak di pasar AS dan Eropa dan memudarnya ekspektasi pasokan minyak mentah Iran.

Minyak mentah berjangka Brent untuk Agustus turun 0,12% menjadi US$ 74,81 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS Juli berada di US$ 73,06 per barel, turun 0,8%. Sementara pada Senin (21/6/2021) Brent naik 1,9% dan WTI melonjak 2,8%.

Kedua acuan minyak telah meningkat selama 4 minggu terakhir karena optimisme laju vaksinasi Covid-19 global dan perkiraan peningkatan perjalanan musim panas. Rebound telah mendorong harga minyak mentah di Asia dan Eropa ke level tertinggi dalam beberapa bulan.

"Harga minyak mengambil jeda, tetapi pasar tetap kuat di tengah ekspektasi permintaan bahan bakar akan meningkat dengan cepat seiring pemulihan ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat," kata analis Fujitomi Co, Toshitaka Tazawa.

BofA Global Research menaikkan perkiraan harga minyak mentah Brent tahun ini dan tahun depan. Menurut BofA, ketatnya pasokan minyak dan pemulihan permintaan mendorong minyak ke level US$ 100 per barel pada 2022.

Tazawa mengatakan investor fokus pada data inventaris mingguan AS karena stok minyak mentah turun selama 4 minggu berturut-turut.

Administrasi Informasi Energi mengatakan pekan lalu bahwa stok minyak mentah AS turun tajam dalam minggu yang berakhir 11 Juni karena kilang meningkatkan operasi ke level tertinggi sejak Januari 2020. Hal ini menandakan peningkatan permintaan yang berkelanjutan.

Sementara jajak pendapat awal Reuters Senin, stok minyak mentah AS diperkirakan turun untuk minggu kelima berturut-turut, sementara sulingan dan bensin terlihat naik minggu lalu.

Kesenjangan harga antara dua kontrak minyak yang paling aktif diperdagangkan di dunia menyempit ke level terendah 7 bulan, menunjukkan bahwa produksi minyak AS masih lesu akibat Covid-19. Pasar kemungkinan akan tetap kekurangan pasokan.

Sementara negosiasi menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran terhenti pada Minggu setelah hakim garis keras Ebrahim Raisi memenangkan pemilihan presiden negara itu. Raisi pada Senin mendukung pembicaraan antara Iran dan enam kekuatan dunia untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Namun dengan tegas menolak pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden, bahkan jika Washington menghapus semua sanksi.

