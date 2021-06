Harga Emas Melemah karena Prospek Inflasi

Rabu, 23 Juni 2021 | 06:36 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada perdaganan Selasa (22/6/2021) karena para pedagang menunggu kesaksian ketua Federal Reserve AS Jerome Powell tentang kebijakan moneter termasuk inflasi setelah bank sentral memberikan nada hawkish (agresif) minggu lalu.

Harga emas di pasar spot turun 0,3% menjadi US$ 1.777,91 per ons, sementara emas berjangka AS untuk Agustus ambles 0,3% ke 1.777,4.

Fed sebelumnya mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga pada 2023 dan mulai mengurangi pembelian aset. Hal ini mendorong penurunan 6% emas minggu lalu.

“Mereka (pedagang emas) secara khusus melihat pertanyaan dan jawaban (dari kesaksian Powell) untuk melihat apakah ada sesuatu yang dia katakan, sesuatu yang tidak biasa dari teks yang disiapkan,” kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Dalam kesaksian yang disiapkan Senin malam, Powell mengatakan ekonomi AS terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Dia memprediksi inflasi turun dari level kenaikan saat ini.

Sementara indeks dolar turun 0,1%, setelah sempat naik. Namun pelemahan greenback memberikan sedikit kelonggaran untuk emas, meskipun itu membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

"Sebagian besar, perdagangan emas sedang berjuang karena tidak ada kejelasan apakah inflasi akan bertahan, sementara minat emas batangan juga kemungkinan turun dengan meningkatnya bursa saham," kata analis Oanda, Edward Moya.

Sementara Paladium logam katalis otomatis turun 1,1% menjadi US$ 2.558,12 dan platinum naik 2,2% menjadi US$ 1.076,75. Citi Research memperkirakan harga paladium akan rebound ke US$ 3.000 karena keseimbangan pasar semakin ketat dalam 3 bulan ke depan.

Di tempat lain, perak turun 0,5% menjadi US$ 25,80 per ons.

Sumber: CNBC