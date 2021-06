IHSG Diproyeksikan Menguat, Buy ANTM, JSMR, BBTN, BMRI, dan BBRI

Rabu, 23 Juni 2021 | 09:00 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (23/6/2021) diproyeksi menguat terbatas dengan level support di 6.023/5.959/5.911 dan resistance 6.136/6.183/6.248.

Dalam riset hariann

ya, Valbury Sekuritas menjelaskan, kinerja indeks akan ditopang rencana pemerintah mengubah peraturan pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya. Sedangkan dari pasar uang, rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS. "Dua sentimen domestik ini berpotensi membawa indeks naik," kata riset itu.

Lebih lanjut, penguatan hari ini sejalan indeks saham dan berjangka Wall Street yang bergerak menguat pada Selasa (22/6/2021). Meski demikian, Valbury mengatakan, bursa regional Asia diperkirakan bergerak mixed.

Dari luar negeri, IHSG akan dipengaruhi data US, Current Account Balance semester pertama yang diperkirakan naik menjadi minus US$ 206,2 miliar dari sebelumnya minus US$ 188,5 miliar. Selain itu, analis juga memperkirakan penjualan rumah baru di AS pada Mei 2021 dapat meningkat menjadi 865.000 dari sebelumnya 863.000.

Sementara itu, agar tetap cuan, Valbury Sekuritas menyarankan para investor untuk cermati saham-saham berikut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sumber: Investor Daily