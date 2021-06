Kadin: Persiapan Munas di Kendari Tetap Berjalan

Direktur INDEF (Institute For Development Of Economic and Finance) Sri Hartati (kanan), bersama juga Ekonom Senior INDEF Faisal Basri (kiri), dan Pengusaha & Anggota KEIN, Benny Soetrisno (tengah), sebagai pembicara dalam Diskusi Rutin Solusi Ekonomi INDEF "Nasib Paket Ekonomi di Tangan Kabinet Baru" di Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016. (Foto: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)