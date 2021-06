Bursa Hong Kong dan Taiwan Pimpin Kenaikan di Asia

Rabu, 23 Juni 2021 | 12:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik sebagian besar mengua pada perdagangan Rabu siang (23/6/2021) menyusul kenaikan bursa di Amerika Serikat (AS) semalam dimana Nasdaq Composite yang sarat teknologi naik ke rekor tertinggi sepanjang masa.

Indeks Hang Seng Hong Kong menjadi bursa di Asia yang menguat paling besar yakni 1,46%. Adapun Taiex Taiwan juga naik 1,22%.

Sementara bursa saham Tiongkok Daratan menguat dengan komposit Shanghai naik 0,46% dan komponen Shenzhen bertambah 1,029%. Nikkei 225 di Jepang naik tipis, sementara indeks Topix melemah 0,29%.

Adapun Kospi Korea Selatan naik tipis 0,39%. Sementara saham di Australia S&P/ASX 200 turun 0,49%. Sedangkan indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan naik 0,73%.

Risalah pertemuan kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ) April yang dirilis Rabu menunjukkan anggota sepakat bahwa langkah-langkah stimulus, terutama di negara maju, dapat mempercepat pemulihan dari yang diharapkan untuk Jepang dan negara-negara lain.

Sementara saham teknologi di Asia Pasifik beragam pada perdagangan Rabu. Saham teknologi Tiongkok yang terdaftar di Hong Kong sebagian besar menguat seperti Alibaba naik 1,87% dan Baidu melonjak 2,12%. Sedangkan saham NetEase turun 0,78%. Indeks Hang Seng TECH yang lebih luas naik 1,87%.

Di Jepang, saham konglomerat SoftBank Group naik 0,19%, sementara Naver Korea Selatan melonjak 7,16%.

Pergerakan itu terjadi setelah Nasdaq Composite menyentuh rekor intraday naik 0,79% menjadi 14.253,37. S&P 500 juga naik 0,51% menjadi 4.246,44 sementara Dow Jones Industrial Average naik 68,61 poin menjadi 33.945,58.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 91,847 dari 91,719.

Yen Jepang berpindah tangan pada 110,75 per dolar, setelah melemah dari bawah 110 terhadap greenback awal pekan ini. Dolar Australia berada di US$ 0,7543, bertahan di atas level US$ 0,752.

Adapun harga minyak naik di jam perdagangan Asia siang ini. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,59% menjadi US$ 75,25 per barel dan minyak mentah berjangka AS bertambah 0,45% menjadi US$ 73,18 per barel.

