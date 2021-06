Sinar Mas Land Tambah Produk Rumah Tapak di Koridor Timur Jakarta

Rabu, 23 Juni 2021 | 16:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Maraknya pembangunan proyek properti komersial dan residensial yang menawarkan beragam kelebihan membuat koridor timur Jakarta kian bersinar.

Tngginya permintaan pasar mendorong Sinar Mas Land menghadirkan produk rumah tapak terbarunya di kawasan Grand Wisata Bekasi.

CEO Residential National Sinar Mas Land, Herry Hendarta menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang ada di koridor timur Jakarta menjadi peluang bagi Sinar Mas Land untuk mengembangan Grand Wisata Bekasi sebagai the next new city.

"Dengan kemudahan akses dan ragam fasilitas, rumah tapak di Grand Wisata terus diminati pasar properti. Kami pun terus menghadirkan inovasi hunian terbaru, kali ini dengan O8 Perfect Home yang hadir sebagai perfect family home, smart perfect home di perfect location,” ungkap Herry Hendarta, dalam siaran pers, Rabu (23/6/2021).

Herry menjelaskan, keistimewaan O8 Perfect Home sebagai perfect family home adalah, klaster ini tampil dengan desain minimalis modern yang kekinian serta fully furnished dan free electronic appliances sehingga calon penghuni bisa langsung menempati hunian, tanpa harus mengisi interior rumah.

"Perfect location memanjakan para penghuninya dengan lokasi strategis serta aksesibilitas yang terintegrasi dengan berbagai permukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan beragam fasilitas umum," jelasnya.

Herry menambahkan, rumah tapak ini dibanderol seharga mulai dari Rp1,2 miliar. "Sinar Mas Land juga memberikan berbagai kemudahan untuk kepemilikan rumah tapak dengan berbagai promo dan cara bayar yang tentunya menarik bagi para konsumen," pungkasnya.

