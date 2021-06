Bursa Eropa Bergerak Variatif di Tengah Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi

Rabu, 23 Juni 2021 | 16:24 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka bervariasi pada awal perdagangan Rabu (23/6/2021). Data Purchasing Managers' Index (PMI), baik sektor jasa dan manufaktur, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi.

Indeks Stoxx600 Eropa turun 0,16%, DAX Jerman turun 0,43%, FTSE Inggris naik 0,16%, CAC Prancis turun 0,35%, FTSE MIB Italia naik 0,06%.

Data menunjukkan pertumbuhan sektor jasa dan industri di Eropa melesat dengan laju tercepat dalam 15 tahun terakhir, ditopang pelonggaran lockdown yang menyebabkan banjirnya permintaan yang sebelumnya tertahan akibat pandemi.

Data awal atau "flash" dari IHS Markit, yang mencakup sektor jasa dan manufaktur, tercatat di angka 59,2, level tertinggi sejak 2006 dan naik dari angka 57,1 di bulan Mei.

Pernyataan Ketua the Federal Reserve AS Jerome Powell pada Selasa (22/6/2021) menjadi sentimen positif pasar. Powell mengatakan bahwa tekanan inflasi hanya sementara dan perekonomian AS masih tumbuh di tengah pandemi.

Volatilitas bitcoin juga menjadi perhatian pasar. Selasa kemarin, bitcoin sempat anjlok ke bawah US$ 30.000, menghapus semua gain sejak awal tahun. Hari ini, bitcoin sudah kembali naik ke kisaran US$ 34.000.

Bursa Asia Pasifik ditutup bervariasi pada perdagangan Rabu (23/6/2021), dipimpin oleh Hang Seng Hong Kong. Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,39%, indeks komposit Shanghai naik 0,25%, Hang Seng Hong Kong naik 1,79%, S&P/ASX 200 turun 0,6%, Kospi naik 0,38%.

Sumber: CNBC.com