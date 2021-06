Imbas Pandemi, Branchless Banking Kian Diminati

Rabu, 23 Juni 2021 | 22:04 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Layanan perbankan digital terus mengalami pertumbuhan seiring dengan masih diberlakukannya pembatasan interaksi fisik pada masa pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut, menjadikan layanan perbankan tanpa cabang atau lebih dikenal dengan branchless banking menjadi hal yang menarik untuk terus dikembangkan di Indonesia.

Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar, mengatakan, pandemi Covid-19 ini mendorong proses digitalisasi dalam banyak hal, termasuk industri perbankan.

"Sekarang infrastruktur sudah semakin mendukung layanan digital, dibuktikan dengan jaringan telekomunikasi yang semakin luas berkat dukungan pemerintah agar jaringan internet juga menjangkau daerah terluar, terpencil, terdalam di Indonesia,” kata Arya Damar, Rabu (23/6/2021).

Namun demikian, lanjut Arya, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian saat pelaksanaan digitalisasi dilakukan. Pertama, peningkatan dan pengembangan layanan digital haruslah pada akhirnya bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses-proses layanan yang diberikan kepada pelanggan. Kedua, tidak hanya secara sistem, namun aspek lainnya pun harus dapat mengimbangi dan memberikan dukungan penuh.

"Tantangannya banyak sekali, kita harus siap digital mulai dari talenta harus siap menghadapi perubahan sistem digital, kemudian blue print harus jelas apa yang akan ditetapkan untuk digitalisasi, seperti segmen pasarnya, produk yang mana dan teknologinya bagaimana. Itu semua tentu perlu bersinergi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Arya mengungkapkan, untuk membantu industri perbankan dalam meningkatkan layanan digital, Lintasarta menyiapkan solusi-solusi yang memadai dan siap digunakan oleh para pelaku industri untuk kembali menjalankan bisnisnya di kondisi seperti ini.

Lintasarta menghadirkan solusi ICT melalui Lintasarta electronic Know Your Customer (e-KYC) dan Lintasarta Third Party Card Management (TPCM) yang dapat mendukung layanan digital perbankan ataupun keuangan non-bank.

"Lintasarta e-KYC adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas pelanggan secara digital atau online. e-KYC akan membantu mempermudah calon nasabah yang ingin membuka rekening baru atau mendaftar pinjaman tanpa harus datang langsung ke bank," jelasnya.

Sedangkan Lintasarta Third Party Card Management (TPCM) adalah solusi lengkap untuk pengembangan bisnis proses produk kartu kredit. Layanan ini terbilang lengkap dengan cakupan layanan aktivasi, transaksi, pembuatan tagihan, hingga pengawasan dari fraud.

"Satu hal penting untuk dicatat adalah tentang keamanan Lintasarta Third Party Card Management. Mengingat Lintasarta merupakan perusahaan penyedia data center lokal di Indonesia, seluruh infrastruktur penunjang telah tersertifikasi, sehingga data dari setiap transaksi maupun data terkait kartu kredit yang lainnya akan terjaga dengan baik. Kita coba dukung digitalisasi, dengan menawarkan kemudahan dan efisiensi,” pungkasnya.

