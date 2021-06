Jawab Tantangan Pemasar di Dunia Digital, MMA Hadirkan Martech Report 2021

Rabu, 23 Juni 2021 | 22:35 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - MMA Indonesia, asosiasi mobile marketing perdagangan nirlaba terkemuka di dunia telah berhasil menyusun MMA Indonesia MarTech Report 2021. Laporan ini merupakan peta jalan bagi pemasar dalam menghadapi tantangan di dunia digital.

MMA Indonesia MarTech Reports 2021 disusun untuk menyoroti topik-topik penting seperti Evolusi dan Pertumbuhan MarTech, Prinsip Akuisisi MarTech, Implementasi MarTech, Tur Alat, serta studi kasus MarTech in Action.

Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen MMA untuk mendukung pemasar dalam membentuk masa depan bidang modern marketing.

“Laporan ini menghadirkan gambaran dunia pemasaran Indonesia yang terus berkembang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada lebih banyak bisnis tentang tren dan praktik terbaik dalam dunia modern marketing,” ujar Country Head & Board of Director MMA Indonesia, Shanti Tolani dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Shanti mengatakan kemajuan penting di bidang marketing technology telah menciptakan kebutuhan di dunia usaha akan pedoman yang memadai. Laporan ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Disebutkan manfaat laporan ini sehubungan dengan #Shapethefuture dari bidang modern marketing, yang disusun oleh sejumlah pakar, pemimpin, dan para pelaku bidang MarTech. Di antaranya Zaheer Travadi, Head of Industry, WPP Agency Business, PT Google Indonesia; Dwi Adriansah, Country Head, Indonesia, Twitter; Agni Isa Ambara, Business Director of Data & MarTech Wunderman Thompson; Devinder Sharma, Twitter Partner Director, Httpool Indonesia.

Indriansyah Febrialdy, Head of Marketing Indonesia Mobile Exchange; Faradi Bachri, Country Director, Marketing Services ADA in Indonesia; Hans Siregar, Country Sales Manager Adzymic Pte. Ltd; dan Harris Naga Putra, Insider Indonesia Sales & Marketing Director Insider.

“Kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan evolusi MarTech yang sedang berlangsung serta tingkat pertumbuhannya yang signifikan saat ini. Inilah masalah yang ada di depan mata kita sebagai pemasar. Karenanya, kita membutuhkan alat yang dapat diandalkan agar kita mampu mengubah tantangan menjadi peluang,” katanya.

Rohit Dadwal, Managing Director MMA APAC, sepakat tentang nilai penting laporan tersebut.

Menurutnya, ranah MarTech selalu dinamis. Dinamika ini terus menerus mengkonfigurasi ulang fokus dan aturan praktis di bidang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pemahaman akan berbagai topik yang akan membentuk masa depan bidang ini.

Ditambahkan MMA Indonesia MarTech Report 2021 menghadirkan data penting, pengetahuan tentang berbagai pandangan tentang MarTech Indonesia, dan beragam diskusi tentang topik penting seperti periklanan dan promosi, konten dan pengalaman, serta perdagangan dan penjualan.

Sumber: BeritaSatu.com