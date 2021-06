Amar Bank Kantongi Sertifikasi Internasional Kelola Data Nasabah

Kamis, 24 Juni 2021 | 05:44 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank), perusahaan teknologi dengan lisensi perbankan yang fokus pada pengembangan digital bank di Indonesia, telah menerima sertifikasi berstandar internasional untuk penerapan sistem manajemen keamanan informasi dalam pengelolaan data nasabah.

“Sertifikasi ini menunjukkan komitmen Amar Bank melindungi keamanan data nasabah," kata Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian dalam keterangan tertulisnya Kamis (24/6/2021).

Melalui penerapan ini, kata dia, diharapkan dapat melindungi kerahasiaan informasi serta mengendalikan risiko keamanan informasi data di Amar Bank.

Sertifikasi ISO 27001:2013 atau lebih dikenal Information Security Management Systems (ISMS) ini mengadopsi pendekatan proses untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi pada perusahaan. Sertifikasi ini diberikan oleh lembaga sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia yang berpengalaman secara global, serta terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pengamat perbankan digital Nailul Huda mengatakan, perbankan kini terus berinovasi dengan customer journey dan multichannel yang semakin modern. Namun inovasi tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan sistem keamanan informasi agar dapat melindungi data nasabah agar tidak terkena phising. atau penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terlebih menurut data The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pengetahuan mengenai data finansial masyarakat Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. "Akibatnya Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak terjadi kejahatan perbankan," kata Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of economics and Finance (Indef) ini.

Untuk menunjang perlindungan data milik masyarakat khususnya nasabah layanan jasa keuangan, diperlukan sebuah instrumen yang dapat diandalkan, salah satunya adalah ISO 27001:2013. "Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah, karena harus melalui proses audit ketat oleh auditor yang bersertifikasi," kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com