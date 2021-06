Pungli di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap Diduga Rp 7 Miliar Per Bulan

Kamis, 24 Juni 2021 | 06:56 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Praktik pungutan liar (pungli) di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jawa Tengah diduga mencapai T 7 miliar per bulan. Pungli terjadi menyusul banyaknya truk kelebihan muatan atau over dimension over load (ODOL).

“Dalam sehari, lebih dari 300 armada truk ODOL keluar dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan. Transaksi pungli paling sedikit Rp 7 miliar per bulan di kawasan pelabuhan ini,” pengamat transportasi Djoko Setijowarno kepada Investor Daily, Rabu (23/6/2021).

Djoko yang juga ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat ini mengatakan, di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, terdapat sejumlah aktivitas bisnis yang dilakukan PT Pelindo III Tanjung Intan Cilacap, PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Juifa International Foods, PT Manunggal Perkasa, PT Pertamina RU IV Cilacap, PT Sumber Segara Primadaya, PT Solusi Bangun Indonesia, PT Toxindo Prima, dan PT Waroeng Batok Industri.

Berdasarkan data persebaran barang dari dan menuju Cilacap terdapat tujuh jenis komoditas yang diangkut menggunakan angkutan barang yaitu aspal curah, tepung tapioka, batu bara, gandum, pupuk, semen dan gula rafinasi.

Sementara alur pungutan liar dan truk ODOL di Pelabuhan Tanjung Intan dimulai dari truk di penampungan sementara. Saat menunggu antrean yang memakan waktu jam atau hari tidak terdapat fasilitas memadai bagi pengemudi. Alhasil saat loading barang menggunakan pengemudi tembak.

Adapun besaran pungli di Pelabuhan Intan berkisar mulai Rp 250.000 untuk pengemudi tembak, Rp 500.000-Rp 700.000 untuk parkir dan jasa keamanan selama truk di penampungan sementara.

Selama ini, kata dia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat) Kementerian Perhubungan (Kemhub) sudah melakukan penindakan terhadap truk ODOL. Namun, hal itu tidak menunjukkan hasil signifikan lantaran tidak didukung penegakan hukum dari Polri di jalan raya.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, polisi lalu lintas tidak melakukan penindakan terhadap truk ODOL yang berlalu lalang di jalan raya. Akibatnya, truk bermuatan lebih dianggap hal biasa karena pembiaran yang sudah kronis. “Sekarang kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Program Presisi sedang dituntut, apakah dapat memberantas pungli dan truk ODOL di jalan raya atau justru menambah subur praktik itu. Apalagi sudah ada kesepakatan bersama antara Ditjenhubdat Kemhub, Ditjen Bina Marga Kempupera, Kepolisian dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) bebas truk ODOL di jalan raya pada 2023,” pungkasnya.

