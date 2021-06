Harga Minyak ke Level Tertinggi 2 Tahun karena Pasokan AS Berkurang

Kamis, 24 Juni 2021 | 07:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Rabu (23/6/2021) dengan Brent berada di atas US$ 76 per barel ke level tertinggi sejak akhir 2018, setelah data Energy Information Administration (EIA) menunjukkan persediaan minyak mentah AS menurun karena perjalanan meningkat.

Minyak mentah Brent naik 38 sen, atau 0,5% menjadi US$ 75,19 per barel setelah sempat tembus level tertinggi harian US$ 76,02 sejak Oktober 2018. West Texas Intermediate AS naik 23 sen, atau 0,3%, menjadi US$ $73,08 setelah sempat US$ 74,25, juga tertinggi sejak Oktober 2018.

Data EIA menyatakan persediaan minyak mentah AS turun 7,6 juta barel pekan lalu menjadi 459,1 juta barel. Penurunan jauh lebih curam daripada 3,9 juta barel yang diperkirakan analis dalam jajak pendapat Reuters.

Stok di Cushing, Oklahoma, titik pengiriman minyak mentah berjangka AS, turun 1,8 juta barel ke level terendah sejak Maret 2020. Sementara permintaan bensin naik lebih tinggi minggu lalu.

“Orang-orang kembali ke mobil mereka dan itu terjadi dalam jumlah besar. Hal ini membuat harga melonjak," kata analis Price Futures Group Phil Flynn di Chicago.

Sementara pelemahan dolar AS juga mendongkrak harga minyak mentah, karena lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

"Berkurangnya stok jadi alasan lain bagi aliansi OPEC+ untuk meningkatkan produksi lebih lanjut Agustus, dan pertemuan mendatang minggu depan diharapkan menjadi bahan untuk kebijakan dan harga ke depan," kata analis pasar minyak Rystad Energy, Louise Dickson.

Brent telah naik lebih dari 45% tahun ini, didukung pengurangan pasokan yang dipimpin OPEC+ dan pelonggaran pembatasan virus corona meningkatkan permintaan. Beberapa eksekutif industri memprediksi minyak mentah kembali ke US$ 100 untuk pertama kalinya sejak 2014.

OPEC+, akan bertemu pada 1 Juli, membahas pelonggaran lebih lanjut dari rekor penurunan produksi tahun lalu dari Agustus. namun ua sumber OPEC+ mengatakan tidak ada keputusan yang dibuat.

Permintaan global akan meningkat pada paruh kedua tahun ini, meskipun OPEC+ menghadapi prospek peningkatan pasokan Iran jika pembicaraan mengarah pada kebangkitan kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015.

Iran mengatakan pada Rabu bahwa Amerika Serikat telah setuju menghapus semua sanksi minyak Iran, meskipun Jerman memperingatkan bahwa masalah-masalah besar tetap ada dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu.

“Jika sanksi dicabut dan Iran bebas meningkatkan produksi dan ekspor, dapat menyebabkan harga melemah, tetapi permintaan yang terus meningkat membuat harga tidak akan mengalami guncangan besar,” kata Dickson.

Sumber: CNBC