Jasa Raharja Santuni Keluarga Kru KRI Nanggala 402 Rp 1,45 Miliar

Pemerintah melalui PT Jasa Raharja A member of IFG memberikan tali asih kepada keluarga kapal selam KRI Nanggala 402 on internal patrol. (Foto: Dok)

Surabaya, Beritasatu.com - Pemerintah melalui PT Jasa Raharja a member of Indonesia Financial Group (IFG) memberikan tali asih atau santunan kepada keluarga korban kapal selam KRI Nanggala 402 on internal patrol senilai total Rp 1,45 miliar. Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono dan Direktur Utama PTT Jasa Raharja Putera Zulmahdiar. Kegiatan yang dilaksanakan di Markas Komando Armada Maritim Timur TNI AL Surabaya itu disambut langsung oleh Panglima Komando Armada II TNI AL, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto.

“Bantuan ini bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa, Jasa Raharja turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Semoga tali asih ini dapat memberikan manfaat kepada pada ahli waris korban yang ditinggalkanakan," kata Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono dalam keterangan tertulisnya Kamis (24/6/2021).

Tali asih tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan penghargaan bagi 53 prajurit TNI AL KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas. Tali asih diberikan kepada masing-masing keluarga atau ahli waris prajurit sebesar Rp 25 juta dan bantuan berupa Asuransi Kecelakaan Diri-Plus (AKD-Plus) bagi anggota keluarga awak kapal selam KRI Nanggala 402 yaitu istri dan anak selama 3 tahun dari Jasa Raharja Putera yang merupakan anak perusahaan dari PT Jasa Raharja.

Panglima Komando Armada II TNI AL, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto menyambut bahagia kepedulian yang diberikan PT Jasa Raharja kepada para keluarga prajurit TNI AL KRI Nanggala 402. Bantuan ini akan semakin menguatkan hati para keluarga yang ditinggalkan, seperti semboyan yang terus diusung oleh keluarga besar KRI Nanggala 402 yaitu “Tabah Sampai akhir”. “Bagi kami, prajurit yang gugur adalah pahlawan yang patut untuk dikenang," kata dia.

