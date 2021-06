Plus Minus Investasi Cryptocurrency Menurut Indef

Kamis, 24 Juni 2021 | 17:00 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kehadiran bursa khusus aset kripto di Indonesia yang rencananya dapat diluncurkan pada akhir tahun ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya, sebagai sebuah ekosistem investasi, aset kripto di Indonesia dinilai belum membawa dampak menyegarkan bagi perekonomian Indonesia.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, aset kripto saat ini belum memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi, beda halnya dengan obligasi dan saham yang sudah menunjukkan kontribusinya ke negara. Hal ini termasuk dari sisi perpajakan.

”Dampak perekonomiannya (aset kripto) belum ada, kalau sekedar beranak pinak tapi tidak masuk ke hal-hal riil, lalu manfaat buat negara dalam bangun ekonomi apa? Ini jadi sekedar perjudian atau spekulatif. Diharapkan dengan adanya bursa kripto bisa jadi model atau sumber dana baru bagi perekonomian,” katanya dalam diskusi publik ”Plus Minus Investasi Aset Kripto”, Kamis (24/6/2021).

Meski begitu, Eko mendukung langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang sedang mempersiapkan bursa kripto. Apalagi, ekosistem kripto di Indonesia yang terdiri dari empat sektor, yakni 13 pedagang aset kripto (exchange), lembaga kliring, ekosistem depository atau tempat penyimpanan aset kripto, dan bursa telah menyatakan kesiapannya.

Ditambah, potensi aset-aset kripto (crypto asset) sebagai instrumen investasi yang mumpuni di Indonesia dinilai sangat besar. Hingga April 2021, Bappebti mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 126 triliun. Bappebti juga mencatat jumlah investor aktif di aset kripto per Januari-Maret 2021 mencapai 4,2 juta orang.

Peneliti Indef Nur Komaria juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan bursa kripto, sehingga membuat uang kripto legal untuk diperdagangkan. Selanjutnya, dia juga mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

”Pemerintah juga harus memperketat peraturan terkait pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Mengingat, bitcoin dan uang kripto banyak digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme,” ucapnya.

Namun fluktuasi harga sejumlah mata uang kripto ini tetap harus diwaspadai oleh para investor. Bagi masyarakat yang ingin mencoba investasi di uang kripto, Nur menyarankan untuk terus melihat kapitalisasi pasar dan valuasi dari perusahaan digital pencipta mata uang kripto yang diincar. Sambungnya, bagi investor yang tidak siap dengan volatilitas dan terutama yang tidak memiliki literasi keuangan dapat berdampak kurang baik. Dia menambahkan, industri keuangan juga harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, para investor muda yang banyak berkecimpung di aset kripto, menurut dia, yang memang mengincar keuntungan dari volatilitas harga. Selain generasi milenial, para pemburu mata uang kripto adalah generasi Z dengan kelas pendapatan menengah ke atas.

Sementara itu, Ekonom Senior Indef Iman Sugema mendorong pembuat kebijakan untuk segera mengeluarkan peraturan yang lebih ketat mengenai penggunaan uang kripto. Sebab, sejauh ini uang kripto lebih banyak digunakan untuk kepentingan spekulasi. Per Februari 2021 penyedia uang kripto di seluruh dunia mencapai 4.501, jumlah itu melonjak tajam dibandingkan tahun 2013 yang baru 66 termasuk bitcoin. Sedangkan, jumlah mata uang yang beredar saat ini ada 120 dan itu berlangsung sudah lama.

Untuk itu, pergerakan di atas kewajaran ini harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Selain itu, aset kripto yang tidak memiliki hubungan dengan penciptaan nilai tambah harus menjadi fokus terbesar dari para pembuat kebijakan, untuk segera mengeluarkan aturan yang lebih ketat.

Dia mencontohkan, negara seperti Tiongkok mengusir para penambang kripto dan pemerintahnya mengeluarkan uang kripto dalam bentuk Yuan. Menurutnya, pemerintah Indonesia bisa mempelajari langkah ini, karena sangat krusial bagi negara mengeluarkan aturan yang menguntungkan negara dibanding para penerbit uang kripto.

”Ke depan harus ada regulasi yang lebih ketat, sehingga ini tidak menjadi operasi penipuan. Sayang sekali kalau keunggulan teknologi ini hanya digunakan untuk spekulasi dan penipuan,” imbuh Iman.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkannya bisa fokus saja terhadap teknologi blockchain khususnya teknologi pencatatan yang memang saat ini tengah dibutuhkan banyak sektor.

Sumber: Investor Daily