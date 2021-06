Kuartal Pertama 2021, Laba Bersih Medikaloka Hermina Melesat 294%

Kamis, 24 Juni 2021 | 17:26 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) berhasil cetak kenaikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik sebanyak 294,27% menjadi Rp 283,25 miliar sepanjang kuartal-I 2021. Pada periode yang sama tahun lalu, laba bersih perseroan tercatat Rp 71,84 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dikutip oleh Investor Daily menjelaskan, meningkatnya laba itu sejalan dengan pertumbuhan yang terjadi pada semua segmen, diawali oleh segmen rawat inap berkontribusi Rp 1,15 triliun, naik tajam 87% dari sebelumnya Rp 616,83 miliar. Secara rinci, layanan rawat inap menjadi penyumbang terbesar yakni Rp 334,85 miliar.

Kemudian, pendapatan dari segmen rawat jalan juga turut melonjak 60,07% atau setara dengan Rp 1,57 triliun, sebelumnya segmen ini hanya menyumbang Rp 982,89 miliar. Adapun bagian layanan penunjang medis dan diagnostik berkontribusi Rp 173,25 miliar.

Sedangkan dari segmen nonrumah sakit, memberikan sumbangsih Rp 10,47 miliar, perseroan juga mendapatkan pemasukan tambahan dari Rp 1,04 miliar dari sebelumnya tidak memberikan pemasukan pada perseroan.

Dengan demikian total pendapatan yang diraih oleh Medikaloka Hermina di akhir Maret 2021 berjumlah Rp 1,58 triliun, melesat 61,08% dari Rp 983,88 milar. Laba per saham Medikaloka juga naik dari Rp 23,81 per saham menjadi Rp 94,82 per saham.

Lebih lanjut, beban pokok pendapatan tercatat sebanyak Rp 704,81 miliar dari sebelumnya Rp 550,86 miliar, terkerek 27,95%. Sehingga laba bruto yang diperoleh perseroan naik dua kali lipat menjadi Rp 880 miliar.

Sementara itu, per Maret 2021, total aset Medikaloka Hermina meningkat 7,72% menjadi Rp 6,84 triliun yang terdiri atas aset lancar Rp 2,47 triliun dan aset tidak lancar Rp 4,37 triliun. Sedangkan total liabilitas perseroan berjumlah Rp 3,15 triliun, naik 6,06% dibanding liabilitas di akhir Desember 2020, yaitu Rp 2,97 triliun.

Adapun sebelumnya, emiten pengelola rumah sakit ini berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah maksimum 12 juta unit saham. Untuk memuluskan aksi ini, perseroan menyiapkan dana hingga Rp 60 miliar.

Direktur Medikaloka Hermina, Aristo Setiawidjaja menjelaskan, pembelian kembali saham ini diharapkan mampu menstabilkan harga dalam kondisi pasar yang fluktuatif.

Aksi ini juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam mengelola modal jangka panjang, di mana saham treasury dapat dijual di masa mendatang dengan nilai yang optimal jika perseroan memerlukan penambahan modal.

“Pembelian kembali akan dilaksanakan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung sejak 31 Mei 2021 hingga 9 Juni 2021,” kata Aristo.

Dalam aksi ini, perseroan membatasi harga buyback maksimum Rp 5.500 per saham. Manajemen Medikaloka Hermina menilai aksi ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perseroan. Soalnya, perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai.

“Pelaksanaan rencana pembelian kembali saham tidak berdampak terhadap pendapatan perseroan. Namun, dengan adanya perubahan pada jumlah saham yang beredar, rencana buyback saham berdampak secara tidak signifikan terhadap laba per saham perseroan,” ujar dia.

Prediksi Analis

Sejumlah analis belum lama ini merevisi naik proyeksi kinerja keuangan Medikaloka Hermina yang akan didukung oleh tren penguatan seluruh operasional perseroan. Hermina juga diperkirakan mampu untuk meningkatkan marjin keuntungan.

Analis Mirae Asset Sekuritas Joshua Michael mengungkapkan, pertumbuhan kinerja keuangan Hermina diperkirakan berlanjut pada tahun ini. Bahkan, pertumbuhan kinerja keuangan bisa jauh di atas ekspektasi semula, sehingga Mirae memilih untuk merevisi naik proyeksi kinerja keuangan. Revisi naik tersebut sejalan dengan peningkatan target jumlah pasien rawat inap dan jalan perseroan tahun ini.

“Berbagai faktor tersebut mendorong kami untuk merevisi naik proyeksi kinerja keuangan Hermina tahun ini,” tulis Joshua dalam risetnya.

Dia merevisi naik proyeksi pendapatan Hermina tahun ini dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 5,39 triliun. Begitu juga dengan perkiraan laba bersih direvisi naik dari Rp 417 miliar menjadi Rp 668 miliar. Joshua juga merevisi naik target marjin kotor (gross margin) perseroan dari 45,6% menjadi 49,5% dan marjin keuntungan bersih (net margin) direvisi naik dari 8% menjadi 12,4%.

Berbagai faktor tersebut mendorong Mirae Asset Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi beli saham HEAL dengan target harga dinaikkan dari Rp 4.800 menjadi Rp 6.000.

Sumber: Investor Daily