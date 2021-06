Harga Minyak Naik Dekati Level Tertinggi 3 Tahun karena Tanda Pemulihan

Jumat, 25 Juni 2021 | 06:32 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak yang semat melemah berbalik menguat pada penutupan perdagangan Kamis (24/6/2021), mendekati level tertinggi hampir 3 tahun, didukung berkurangnya persediaan AS dan percepatan aktivitas ekonomi Jerman. Keraguan masa depan kesepakatan nuklir Iran 2015 yang dapat mengakhiri sanksi AS terhadap ekspor minyak mentah Iran juga membantu harga.

Harga minyak Brent naik 0,49% menjadi US$ 75,56 per barel, sedangkan minyak mentah AS WTI bertambah 0,3% menjadi US$ 73,30 per barel, setelah mencapai level tertinggi hari sebelumnya di US$ 73,61. Kedua acuan minyak telah mencapai level tertinggi sejak Oktober 2018 pada Rabu sebelum sedikit melemah.

"Narasinya tidak berubah, kenaikan aktivitas perjalanan dan rekreasi dunia Barat memicu permintaan minyak dan menguras pasokan minyak," tulis Kepala Ekonom Julius Baer, Norbert Rücker ​​dalam sebuah catatan.

hal lain yang mendongkrak harga minyak adalah ekspektasi pemulihan permintaan bahan bakar Eropa. Data dari Jerman menunjukkan lompatan terbesar kondisi ritel sejak reunifikasi Jerman lebih 3 dekade lalu.

Di seberang Atlantik, persediaan minyak mentah AS turun ke level terendah sejak Maret 2020. Stok bensin AS juga mencatat pelemahan yang mengejutkan.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+ yang bertemu pada 1 Juli, akan membahas pelonggaran lebih lanjut dari rekor pengurangan produksi dari tahun lalu. Namun dua sumber OPEC+ mengatakan pada Selasa (22/6/2021) tetapi tidak ada keputusan yang dibuat.

"Mengingat sentimen yang baik dan permintaan kuat, OPEC+ kemungkinan merasa mudah mengumumkan peningkatan produksi, setidaknya untuk Agustus, tanpa membahayakan kenaikan harga minyak," tulis analis Commerzbank.

Mereka mengatakan sentimen positif di pasar minyak akan mendorong harga.

Brent telah naik lebih 45% tahun ini karena pengurangan pasokan OPEC+ dan pemulihan permintaan. Beberapa eksekutif industri telah berbicara harga minyak mentah kembali ke US$ 100 untuk pertama kalinya sejak 2014.

Iran mengatakan pada Rabu (23/6/2021) bahwa Amerika Serikat telah setuju menghapus semua sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Namun Washington mengatakan tidak ada yang disepakati sampai semuanya setuju dalam pembicaraan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

