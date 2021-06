Ini Tiga Doa Arsjad Rasjid di Bumi Flobamora

Jumat, 25 Juni 2021 | 11:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Kupang, Beritasatu.com - Bersilaturahmi dengan keluarga besar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang, Rabu (23/6/ 2021), Arsjad Rasjid mengungkapkan doa dan harapannya di Bumi Flobamora tersebut.

Ketiga doa yang dipanjatkannya yakni ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NTT. Kedua, ingin berjuang bersama-sama masyarakat setempat untuk memajukan NTT. Ketiga, ingin mendapatkan dukungan dari Kadin NTT dalam pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia yang menjadi bagian dalam rangkaian Munas VIII Kadin.

"Sebulan lalu saya datang ke NTT menyampaikan visi dan misi untuk memajukan Kadin Indonesia. Sejak saat itu saya memanjatkan tiga doa. Pertama ingin bisa menjadi bagian dari NTT, kedua ingin berjuang bersama masyarakat NTT serta ketiga ingin mendapatkan dukungan dari Kadin NTT. Dan, sebulan kemudian, di bawah terang bulan purnama, Allah menjawab doa saya,” tutur Arsjad Rasjid di Sotis Hotel, Kupang, tempat berlangsungnya acara tersebut.

Sebagai wujud atas doa dan harapannya itu, ia berkomitmen untuk mengembangkan potensi ekonomi NTT. “Untuk mengembangkan potensi NTT, saya menjadi bagian yang berinvestasi mengembangkan kawasan Labuan Bajo,” terang Arsjad.

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Wali kota Kupang Jefri Riwu Kore, Ketua Komisi III DPR RI asal NTT Herman Hery, serta pimpinan Kadin dari sejumlah provinsi itu, Arsjad mengenalkan profil kawasan Mawatu, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, yang akan turut dikembangkannya.

Di hadapan para tamu yang hadir, video profil kawasan Mawatu turut ditayangkan. "Peletakkan batu pertama telah dimulai, dari sini perjuangan bersama masyarakat NTT akan saya wujudkan," kata Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk tersebut.

Mawatu merupakan proyek mix-use tourism development seluas 12 hektare berkonsep kawasan wisata terpadu di pinggir pantai Labuan Bajo. Kawasan wisata ini akan dibangun secara lengkap dan terintegrasi. Terdapat hotel bintang lima, lifestyle hotel, restoran apung, villa, beach club, alun-alun, serta pusat belanja, kuliner dan hiburan di dalam satu kawasan atau one stop holiday destination.

Menghadirkan tema "The New Seafront Town Center & Leisure Park of Labuan Bajo", kawasan wisata terpadu ini juga dilengkapi dermaga untuk kapal singgah para pengunjung.

Oleh pemerintah, Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi wisata superprioritas. Saat ini, pengembangan kawasan wisata kelas dunia tersebut gencar dilakukan.

Ketua Umum Kadin NTT Abraham Paul Liyanto mengapresiasi komitmen Arsjad Rasjid dalam mengembangkan potensi daerah. Menurut Paul, dukungan investasi di daerah seperti yang dilakukan Arsjad akan turut memajukan perekonomian dan warga masyarakat.

"Visi Arsjad Rasjid untuk mengembangkan potensi daerah selaras dengan semangat kami. Selain itu, kami juga mendukung gagasan Arsjad untuk membangun Kadin baru yang inklusif dan kolaboratif, serta akan memperbesar manfaat kepada Kadin-Kadin daerah dan asosiasi sebagai pemilik saham Kadin Indonesia,” kata Paul.

Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi turut mengapresiasi para pengusaha dan investor yang turut mengembangkan potensi ekonomi NTT. Selain pariwisata, potensi sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan di provinsi ini juga masih terbuka lebar untuk dikembangkan.

Menjadi kandidat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid mengusung empat pilar visi yang meliputi penguatan kesehatan, pengembangan ekonomi daerah, kewirausahaan dan kompetensi, serta penguatan internal organisasi Kadin dan regulasi.

