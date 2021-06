Indeks Hang Seng Melonjak 1% Pimpin Kenaikan Bursa Regional

Jumat, 25 Juni 2021 | 12:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com—Bursa Asia Pasifik melonjak pada perdagangan Jumat (25/6/2021) setelah S&P 500 mencatat rekor penutupan tertinggi di Amerika Serikat (AS).

Indeks Hang Seng Hong Kong yang memimpin kenaikan di pasar utama regional, melonjak 1,14% pada siang ini.

Sementara saham perusahaan teknologi Tiongkok yang terdaftar di Hong Kong itu melonjak seperti Tencent naik 1,8%, Alibaba melonjak 2,19% dan Meituan melonjak 3,94%. Indeks Hang Seng Tech naik 2,21%.

Saham China Tiongkok juga menguat dengan komposit Shanghai naik 0,79%, sedangkan komponen Shenzhen bertambah 1,073%.

Adapun Nikkei 225 Jepang naik 0,72% dan indeks Topix menguat 0,7%. Sedangkan Kospi Korea Selatan bertambah 0,6%.

Di tempat lain, S&P/ASX 200 di Australia naik tipis 0,45%. Sedangkan indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,8%.

XPeng IPO di Hong Kong

Produsen kendaraan listrik Tiongkok XPeng pada Jumat mengumumkan penawaran umum saham perdana (IPO) di bursa Hong Kong. CNBC melaporkan Rabu bahwa perusahaan telah mendapat lampu hijau untuk melakukan IPO di kota.

XPeng mengatakan harga penawaran umum tidak lebih HK$ 180,00 per saham (US$ 23). Perusahaan, yang sudah terdaftar di AS ini akan melakukan daftar utama ganda yang akan tunduk pada aturan dan pengawasan regulator AS dan Hong Kong.

Sementara di Wall Street, S&P 500 naik 0,58% ke rekor penutupan tertinggi baru di 4.266,49. Dow Jones Industrial Average melonjak 322,58 poin menjadi 34.196,82 dan Nasdaq Composite naik 0,69% menjadi 14.369,71.

Kenaikan saham terjadi setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan Gedung Putih telah mencapai kesepakatan infrastruktur setelah bertemu dengan sekelompok senator bipartisan.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 91,768.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,81 per dolar, melemah dari level di bawah 110,4. Dolar Australia ditransaksikan US$ 0,7592.

Harga minyak naik pada jam perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,15% menjadi US$ 75,67 per barel dan minyak mentah berjangka AS bertambah 0,12% menjadi US$ 73,39 per barel.

Sumber: CNBC