OJK Dorong Akselerasi Keuangan Syariah

Jumat, 25 Juni 2021 | 19:00 WIB

Oleh : Windarto / WDR

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara dalam acara Zooming with Primus bertajuk “Tren Investasi Milenial” yang disiarkan langsung BeritaSatu TV, Kamis (10/12/2020). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta – Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan arah positif dan lebih memiliki daya tahan dalam menghadapi situasi pandemi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi jaringan ekonomi dan keuangan syariah sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia.



Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, selain faktor jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia pun memiliki tradisi dalam berbisnis dengan menggunakan konsep bagi hasil secara adil seperti maro (bagi dua), mertigo (bagi tiga), dan tidak hanya dikenal di pulau Jawa, di beberapa daerah di luar Jawa pun mengenal konsep tersebut.



Sektor keuangan syariah terus berkembang dan tidak terlepas dari kinerja dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non bank syariah yang terus memainkan peran strategis meski dalam masa pandemi. Data OJK per Maret 2021 mencatat aset industri keuangan syariah mencapai Rp1.863 triliun, atau baru 10% dari total aset keuangan keseluruhan (konvensional). Market share pasar modal syariah terbesar yakni 17,3%, sementara perbankan dan industri keuangan non bank masing-masing baru tercatat 6,4% dan 4,4%.



Upaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar kian berperan dalam ekonomi nasional dan global menemukan momentum dengan dibuatnya Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024 oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Sementara OJK pun telah menetapkan arah kebijakan atau strategi guna mendukung pengembangan keuangan syariah melalui penguatan lembaga dengan peningkatan permodalan dan SDM, integrasi ekosistem keuangan syariah dengan detail dan peningkatan literasi keuangan syariah. Strategi tersebut dituangkan dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, Roadmap Pasar Modal syariah 2020-2024, dan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025.



Tirta optimistis dengan disatukannya tiga bank BUMN syariah dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah nasional semakin tinggi. “Produknya juga sejajar dengan yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional dengan economic soft skill yang besar telah bangkit raksasa baru di dunia perbankan. Kita berharap akan dicapai efisiensi pada berbagai aspek, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk menjaring kelompok milenial,” tutur Tirta dalam Webinar Menggenjot Akselerasi Keuangan Syariah di Kalangan Milenial yang diselenggarakan Warta Ekonomi di Jakarta(25/6).

Generasi milenial merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan akselerasi ekonomi dan keuangan syariah, karena secara porsi hampir 30% dari total penduduk. Ditambah generasi sebelumnya yang jumlahnya mencapai 27% penduduk dan umumnya telah memiliki kemampuan keuangan. “Hal ini jelas merupakan critical economic player yang dapat berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan,” imbuh Tirta.



Memang, ada berbagai sebab belum besarnya kontribusi bisnis keuangan syariah dibandingkan konvensional antara lain persoalan literasi keuangan syariah. Survei Nasional Keuangan Indonesia 2019 mendapati angka 8,91% literasi keuangan syariah, padahal literasi keuangan secara umum sudah mencapai 38,03%. Dari sisi inklusi keuangan pun, keuangan syariah baru mencapai 9,19%, jauh tertinggal dari konvensional yang sudah mencapai 76,19%.

Literasi yang rendah tersebut memiliki korelasi dengan persoalan lain yang saat ini masih menjadi catatan OJK. Tirta menyebut ada dua catatan penting untuk kalangan milenial terkait dengan keuangan syariah, dan menjadi tantangan buat OJK, serta para pelaku keuangan syariah untuk lebih meningkatkan edukasi. Pertama, masih sering dijumpai anggota masyarakat dan milenial yang beranggapan bahwa ekonomi dan keuangan syariah hanya untuk orang Islam, juga ada anggapan produk-produk syariah hanya untuk orang tua. Kedua, masih banyak masyarakat yang mengira produk keuangan syariah sama saja dengan konvensional dan hanya diganti istilah saja, seperti deposito menjadi mudharabah, pembiayaan menjadi murobahah.



“Persepsi ini kurang tepat dan perlu kita luruskan. Produk keuangan syariah itu bersifat universal untuk semua golongan dan semua umur, pelayanannya sudah digital dan cepat. Pada dasarnya perbedaan produk bank syariah dan bank konvensional itu bukanlah pada hasil akhirnya melainkan proses yang sesuai dengan syariat Islam,” jelas Tirta.

Sumber: Investor Daily