Wall Street Menguat, S&P 500 Tembus Rekor

Sabtu, 26 Juni 2021 | 09:11 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada penutupan perdagangan Jumat (25/6/2021). Indeks S&P 500 ditutup ke rekor tertinggi. Pelaku pasar memperkirakan inflasi tinggi hanya sementara di tengah pemulihan ekonomi.

Indeks S&P 500 menguat 0,3% ke 4.280,7 atau rekor tertinggi. Dow Jones Industrial Average naik 0,7% ke 34.433,8. Nasdaq turun 0,1% ke 14.360,4. Yield Treasury 10 tahun naik 4 basis poin ke 1,52%.

Dalam sepekan, S&P 500 naik 2,7%, kenaikan mingguan tertinggi sejak awal Februari. Dow naik 3,4%, kenaikan mingguan terbaik sejak Mare. Nasdaq naik 2,4%.

Indikator kunci inflasi yang digunakan the Federal Reserve sebagai acuan dalam membuat kebijakan naik 3,4% di bulan Mei, tertinggi sejak awal 1990an, demikian menurut Kementerian Perdagangan AS. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi survei ekonom Dow Jones. Indeks inti naik 0,5% bulan Mei, di bawah estimasi 0,6%.

Saham perbankan menguat setelah the Federal Reserve mengumumkan hasil stress test. Menurut the Fed, perbankan AS sangat mampu menangani resesi yang berat. Wells Fargo naik 2,6%, Fifth Third dan PNC masing-masing naik di atas 2%. JPMorgan dan Bank of America masing-masing naik di atas 1%.

Sumber: CNBC.com