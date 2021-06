Memasuki Semester Kedua, Wall Street Diproyeksikan Terus Menguat

Sabtu, 26 Juni 2021 | 13:39 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Seiring berakhirnya bulan Juni dan memasuki semester baru, data ketenagakerjaan AS akan menjadi acuan bagi investor pada perdagangan saham di Wall Street minggu depan.

Ekonom memperkirakan penambahan tenaga kerja sebanyak 700.000 pada bulan Juni, lebih tinggi dibanding realisasi Mei sebesar 559.000, namun lebih rendah dari proyeksi beebrapa bulan lalu yang memperkirakan penambahan tenaga kerja bulanan bakal mencapai 1 juta.

Data tenaga kerja adalah kunci, dan sejauh ini pemulihan tenaga kerja berjalan lebih lambat dari perkiraan, di mana banyak perusahaan melaporkan kekurangan tenaga kerja. Data tenaga kerja juga menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kenaikan inflasi.

Sepanjang Juni ini, pasar modal AS bergerak variatif. Sejak awal bulan hingga Jumat kemarin (26/6/2021), S&P 500 naik 1,8%. S&P 500 naik 7,7% sepanjang triwulan kedua dan 15,6% sejak awal tahun atau secara year to date (ytd). Nasdaq naik 4,4% sejak awal bulan, dan 8,4% di triwulan kedua. Dow Jones turun 0,3% sejak awal bulan dan naik 4,4% selama triwulan kedua.

Sejumlah analis memperkirakan Wall Street akan melanjutkan tren menguat di semester kedua tahun ini, meskipun tidak akan secepat semester pertama. Ada juga yang memperkirakan reli Wall Street akan berhenti di semester kedua.

Tekanan bunga obligasi terhadap pasar ekuitas diperkirakan mereda, sementara laporan keuangan perusahaan terus menunjukkan hasil yang positif sepanjang semester pertama. Dengan demikian, valuasi pasar modal masih murah di tengah kebijakan moneter dan fiskal yang longgar.

Leuthold Group memperkirakan S&P 500 dapat menembus 4.500 dalam waktu dekat, kemudian mundur ke 4.100 di akhir tahun.

The Federal Reserve mengindikasikan akan menurunkan suku bunga pada 2023, dan mulai melakukan tapering stimulus. Antara pengumuman tapering dan realisasinya, akan ada jeda beberapa bulan supaya pasar bisa beradaptasi. Dan dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk melakukan tapering stimulus dari US$ 120 miliar per bulan ke nol.

Sumber: CNBC.com