Cut Loss Terminologi Teknis, BPK Sebaiknya Fokus Pengawasan Dana BPJS TK

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebaiknya fokus memeriksa kemungkinan ketidakjujuran dalam pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) atau BPJamsostek. Sementara rekomendasi BPK soal cut loss dan profit taking pada saham yang diinvestasikan BPJS TK adalah terminologi teknis yang berkonotasi perintah sehingga memicu market bergejolak.

"Dari kacamata seorang investor saham, saya tidak memahami rekomendasi BPK terhadap pengelolaan portofolio saham BPJS-TK," kata mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) Hasan Zein Mahmud dalam keterangan yang diterima Minggu (27/6/2021).

BPK sebelumnya menemukan sejumlah masalah dalam investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada reksa dana dan saham. BPJS Ketenagakerjaan agar mempertimbangkan untuk melakukan take profit atau cut loss pada saham adalah PT Salim Invomas Pratama Tbk. (SIMP), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. (LSIP), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG). Keenam saham ini merupakan bagian dari 34 saham yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Hasan mengatakan sebagai lembaga tinggi negara yang mandiri dan memiliki wewenang memeriksa pengelolaan jawab keuangan negara, tugas BPK adalah memberi pendapat, nasihat, anjuran, dan rekomendasi. "Bukan komando. Cut loss dan profit taking adalah terminologi teknis. Bila diucapkan BPK ia akan berkonotasi komando, menjadi perintah," kata Hasan

Dia menjeaskan pelaksanaan cut loss dan take profit secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPJS, realisasi rugi laba, dan berdampak pada keuangan negara. "Apakah BPK bisa dimintai pertanggungan jawab terhadap kerugian atau opportunity profit yang hilang yang diderita BPJS, akibat perintah cut loss/take profit?" kata Hasan.

Dia menjelaskan, perintah cut loss dan take profit kepada institusi BPJS akan berpengaruh terhadap opini dan persepsi sehingga menimbulkan gejolak pasar dan kerugian investor pada umumnya.

Menurut Hasan, semua memahami bahwa hukum besi investasi finansial adalah "No risk no return. No pain no gain. No guts no glory". "Kalau BPJS tidak boleh rugi dalam berinvestasi, tanamkan semua dana di risk free assets, Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi rupiah. Tentu tidak optimal bagi kesejahteraan para tenaga kerja. No risk no return!" kata Hasan.

Menurut dia, keputusan investasi yang sehat pasti memperhitungkan kondisi keuangan dan tujuan investasi. Termasuk horison investasi, target yang ingin dicapai, dan tingkat maksimal risiko yang bisa dipikul tanpa mengurangi kewajiban BPJS kepada para nasabah.

Menurut dia, institusional investor sekelas BPJS tentu paham dengan konsep duration asset and duration liabilities. BPJS bisa memprediksikan jumlah dan waktu cash inflows yang akan diterimanya peserta. Selain itu, bisa memperkirakan jumlah dan jadwal cash outflows sebagai pemenuhan kewajibannya kepada peserta. Lalu memilih instrumen yang mampu memenuhi kewajibannya plus hasil lebih yang bisa dijadikan cadangan. "Institusional sekelas BPJS tentu memiliki SOP yang jelas dan rinci untuk memenuhi semua aturan dan peluang mencapai misinya dengan baik," kata dia.

Menurut Hasan, pemeriksaan BPK lebih bijak bila difokuskan pada kemungkinan ketidak jujuran dalam pengelolaan dana, apakah kualitas standar operasional prosedur (SOP) sudah cukup memadai bagi keamanan dana dan pencapaian target. "Apakah SOP dilaksanakan dengan jujur dan konsisten, serta apakah SDM yang dimiliki cukup kompeten untuk menerima tanggung jawab," kata dia.

