IHSG Diproyeksi Naik, Investor Bisa Pantau Saham Ini

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan naik di tengah sentimen positif global.

"IHSG berpeluang menguat," kata Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang Senin (28/6/2022).

Dia mengatakan setelah IHSG selama seminggu lalu menguat tipis disertai net buy investor asing sebesar Rp 1,32 tiliun, maka IHSG hari ini akan naik. Hal ini merujuk penguatan cukup tajam DJIA di bursa saham Amerika disertai kenaikan harga beberapa komoditas seperti minyak, emas, batu bara, nikel dan timah.

Namun hal pemberat perdagangan hari ini adalah kasus Covid-19 jauh lebih mencekam ketimbang tahun 2020 karena jumlah korban terserang virus per hari terus meningkat mencapai 21.300 orang. Bahkan diperkiraan varian delta dan delta plus membua kasus melonjak 50.000 orang per hari. "Jika itu terjadi tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada IHSG, ekonomi dan fasilitas kesehatan di Indonesia, akankah IHSG bertahan atau sebaliknya terjun bebas," kata dia.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 5.974 - 6.065.

Sementara bursa AS Wall Street ditutup menguat pada penutupan perdagangan Jumat (25/6/2021). Indeks S&P 500 menguat 0,3% ke 4.280,7 atau rekor tertinggi. Dow Jones Industrial Average naik 0,7% ke 34.433,8. Nasdaq turun 0,1% ke 14.360,4.

Adapun indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup naik 10,34 poin (0,17%) ke level 6.022,39 pada perdagangan Jumat (25/6/2021). Sebanyak 225 saham harganya naik, 266 saham turun dan 156 saham stagnan.

Untuk rekomendasi saham hari ini adalah:

1. PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) Rp 1.365- Rp 1.505

Buy Rp 1.405.

2. PT BRI Syariah Tbk (BRIS) Rp 1.845- Rp 2.145

Buy Rp 1.945

3. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Rp 4.390- Rp 4.740

Buy Rp 4.540

4. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Rp 1.245 - 1.365

Buy Rp 1.285.

5. PPT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) Rp 4.900 - Rp 5.400.

Buy Rp 5.100.

