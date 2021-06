Bursa Asia Mixed di Tengah Melambatnya Pertumbuhan Industri Tiongkok

Senin, 28 Juni 2021 | 08:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Senin pagi (28/6/2021) di tengah data resmi bahwa keuntungan industri Tiongkok bulan Mei melambat.

Nikkei 225 di Jepang melemah 0,15% di awal perdagangan, sementara indeks Topix bertambah 0,16%. Kospi Korea Selatan juga turun 0,12%. Saham Australia sedikit berubah, karena S&P/ASX 200 diperdagangkan di sekitar garis datar.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan sedikit melemah.

Data yang dirilis Biro Statistik Nasional Tiongkok Minggu (27/6/2021) menunjukkan keuntungan perusahaan industri Tiongkok naik 36,4% pada Mei dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu melambat dari pertumbuhan 57% (year on year/yoy) bulan April.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 91,783 setelah penurunan awal bulan ini dari di atas 92,1.

Yen Jepang diperdagangkan 110,83 per dolar setelah melemah pekan lalu dari bawah 110,4 terhadap greenback. Dolar Australia ditransaksikan US$ 0,7588 setelah naik minggu lalu dari bawah US$ 0,756.

Harga minyak naik pada perdagangan Asia pagi ini, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,24% menjadi US$ 76,36 per barel. Minyak mentah berjangka AS WTI bertambah 0,22% menjadi US$ 74,21 per barel.

Sumber: CNBC