Hingga April, Ekspor Mebel dan Kerajinan Naik Jadi US$ 853 Juta

Senin, 28 Juni 2021 | 16:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Bali, Beritasatu.com – Sepanjang Januari-April 2021 ekspor furnitur yang mencakup mebel dan kerajinan Indonesia ke dunia meningkat signifikan 39,5% menjadi US$ 853,9 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Diharapkan pada tahun ini ekspor bisa mencapai US$ 2,75 miliar-US$ 3 miliar.

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan mebel dan kerajinan adalah industri yang sangat penting mengingat sektor ini merupakan bantalan ekonomi saat kondisi ekonomi seperti saat ini. Sektor in sekaligus menjadi jalan keluar penyerapan tenaga kerja. "Sampai saat ini industri mebel dan kerajinan tetap eksis dan menghasilkan devisa di saat industri lain terkena imbas krisis, karena industri ini didukung oleh local content yang cukup besar," kata Sobur di sela Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HIMKI Bali yang digelar di Kuta, Bali Senin (28/6/2021).

BACA JUGA Ini Sejumlah Langkah agar Industri Mebel dan Kerajinan Bertumbuh

Dalam keterangan tertulisnya disebutkan HIMKI optimistis bahwa industri mebel dan kerajinan akan terus mengalami pertumbuhan. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekspor tahun 2020 meskipun terjadi pandemi Covid 19 tetapi tumbuh. "Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di ASEAN," kata Sobur.

Sobur mengatakan HIMKI bersyukur di tengah pandemi, industri furnitur dan kerajinan bisa bertahan dibanding kebanyakan industri sejenis yang memproduksi barang kebutuhan sekunder lainnya.

Berdasarkan “The Business Research Company”, pasar furnitur global diperkirakan akan tumbuh 18% dari US$ 564,7 miliar pada tahun 2020 menjadi US$ 671,7 miliar pada tahun 2021. Sementara pada 2025 diperkirakan akan mencapai US$ 850,8 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR 6%. Pertumbuhan pasar global tidak terlepas dari tingginya permintaan Amerika Serikat (AS) setelah recovery cepat. Di sisi lain, pasokan dari Tiongkok berkurang akibat perang dagang. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat tercatat US$ 38 miliar dan tahun 2020 hanya tersisa US$ 9,5 miliar.

BACA JUGA Kontainer Langka, Industri Mebel Kesulitan Ekspor

Sementara Sobur mengatakan Bali didorong menjadi mercusuar industri mebel dan kerajinan di tengah pandemi melalui kerja sama antarasosiasi dan instansi pemerintah guna membangun ekonomi kreatif di wilayah ini. "Bali merupakan rangkaian gugusan industri furnitur dan kerajinan di Indonesia yang tersebar hampir di seluruh provinsi, dengan sentra-sentra yang cukup besar di Jepara, Cirebon, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Jabodetabek, dan lain-lain," kata Sobur.

Sekretaris Jenderal HIMKI Heru Prasetyo mengatakan potensi Bali luar biasa besar, tapi sayangnya ekspor masih tergantung dari sektor pariwisata. Ketika pariwisata lesu, berdampak pada industri kerajinan. Untuk itu Himki akan membangun sektor tersebut yang berkesinambungan dan tahan ujian. "Tamu yang awalnya datang melancong, kemudian melihat produk-produk handicrafts/kerajinan yang dipasarkan di Bali dan memiliki peluang untuk dipasarkan di negara asal mereka. Meskipun angkanya sedikit, tapi banyak yang berlanjut sampai bertahun-tahun," kata Heru dalam keterangan tertulis yang diterima.

Dia mengatakan saat ini Bali juga berhasil menempatkan sebagai "Store Fronts of Indonesia” yang terlihat dari banyaknya toko di Bali yang bergaya visual merchandising. "Hal ini tentu sangat membantu mengangkat nilai produk-produk Indonesia," kata Heru.

Sementara dalam Musda DPD hIMKI Bali, peserta memilih Hani Duarsa sebagai ketua DPD HIMKI Bali periode 2021-2024.

Sumber: BeritaSatu.com