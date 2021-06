Rugi hingga Rp 598 M, IBF Dorong Penyehatan Perseroan

Selasa, 29 Juni 2021 | 02:36 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBF). Materi Public Expose Insidentil yang diterbitkan perusahaan menjelaskan, rugi bersih tahun 2020 mencapai Rp 598,09 miliar atau naik 407,15% secara tahunan (year on year/yoy).

Untuk menyehatkan kondisi keuangan, salah satunya perseroan tengah berusaha untuk mencari investor strategis.

Kondisi tersebut dipengaruhi lini pendapatan yang negatif Rp 35,71 miliar, sedangkan lini beban melonjak menjadi Rp 548,82 miliar.

Rugi bersih yang meningkat ini disebabkan karena perusahaan tidak memperoleh pendapatan di tahun lalu.

“Ini disebabkan karena pada tahun 2019, perseroan melakukan restrukturisasi atas debitur-debitur syariah yang berakibat pada pembalikan akumulasi depresiasi menjadi pendapatan kembali namun hal ini tidak terjadi pada tahun 2020,” jelas Direktur Keuangan IBF Alexander Reyza dalam public expose virtual, Senin (28/6/2021).

Sementara itu, pada akhir 2020 total aset mencapai Rp 876,40 miliar, merosot 41,43% (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp 1,49 triliun. Liabilitas sebesar Rp 1,19 triliun, menurun 1,84% (yoy) dari sebelumnya Rp 1,22 triliun. Sedangkan ekuitas tercatat negatif Rp 322,30 miliar, atau anjlok 220,67% (yoy) dari sebelumnya Rp 275,36 miliar.

Adapun gearing ratio di level 3,16 kali, financing to asset ratio (FAR) di posisi 57,93%, modal sendiri terhadap modal disetor terkoreksi sampai dengan -45,39%, dan rasio permodalan di posisi -26,02%. Kemudian pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) net berhasil dijaga di level 0,58% atau lebih baik dibandingkan akhir 2019 di posisi 12,96%. Materi Materi Public Expose Insidentil PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN).

Oleh karena itu, di tahun 2021, IBFN berfokus pada perbaikan rasio-rasio keuangan khususnya yang terkait dengan permodalan agar dapat memenuhi ketentuan OJK. Sehingga perseroan tidak melakukan pembiayaan baru hingga sepanjang tahun 2021 ini mengingat ada keterbatasan pula dalam pendanaan.

“Kami sebelumnya ada rencana pembiayaan di paruh kedua tahun ini, namun melihat tingginya ketidakpastian dunia usaha di tengah pandemi Covid-19 sehingga sampai akhir tahun diputuskan tidak ada pembiayaan,” ujar Reyza.

Selain itu perusahaan juga berencana untuk melakukan aksi korporasi melalui PMHEMTD dalam upaya memperbaiki rasio permodalan. Selain itu, juga akan menarik investor strategis yang bisa membawa dana segar guna menambah modal kerja perseroan.

“Dengan berpangku pada potensi, pengalaman, dan jaringan grup kami maka kami yakin bahwa investor akan tertarik dalam waktu dekat untuk bergabung dan menunjang pengembangan usaha di IBF ke depan,” tambah Carolina Dina Rusdiana, Direktur Utama IBF.

