Kuartal I, Laba Bersih PT Telkom Rp 6,01 T

Selasa, 29 Juni 2021 | 07:34 WIB

Oleh : Lona Olavia / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada kuartal I-2021 membukukan perolehan laba bersih sebesar Rp 6,01 triliun atau naik 2,55% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 5,86 triliun. Alhasil, laba per saham dasar emiten telekomunikasi pelat merah tersebut menjadi Rp 60,71 per saham dari sebelumnya Rp 59,17 per saham.

Namun, sepanjang tiga bulan ini, pendapatan Telkom tercatat hanya sebesar Rp 33,94 triliun, turun 0,73% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 34,19 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2021 (tidak diaudit) yang dipublikasikan Telkom pada Senin (28/6/201), secara rinci disebutkan bahwa pendapatan dari segmen mobile turun 5,5% year on year (yoy), dari Rp 21,57 triliun menjadi Rp 20,38 triliun. Kemudian, segmen enterprise turun 5,1% yoy menjadi Rp 4,1 triliun. Segmen wholesale and international business (WIB) terkoreksi 0,4% yoy menjadi Rp 3,35 triliun dan segmen lainnya merosot 26,6% yoy menjadi Rp 47 miliar.

Sedangkan, pendapatan dari segmen consumer berhasil menorehkan kinerja positif dengan peningkatan 25,2% yoy menjadi Rp 5,97 triliun dari sebelumnya Rp 4,77 triliun.

Di sisi lain, Telkom mencatatkan kenaikan pada sejumlah beban, seperti beban penyusutan dan amortisasi sebesar 6,4% yoy, beban karyawan 1,4% yoy, serta beban pemasaran 17,8% yoy. Tetapi, Telkom berhasil mengurangi beban interkoneksi hingga 25,5% yoy, beban umum administrasi 17,7% yoy, serta membalikkan beban lain-lain menjadi penghasilan lain-lain.

Adapun, jumlah aset Telkom mencapai Rp 257,84 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode Desember 2020 Rp 246,94 triliun. Aset ini terdiri dari liabilitas yang naik menjadi Rp 129,95 triliun dari posisi Desember 2020 senilai Rp 126,95 triliun. Sedangkan, ekuitas perseroan naik menjadi Rp 127,89 triliun dari sebelumnya Rp 120,88 triliun.

Sementara itu, tahun ini Telkom menganggarkan sekitar 25%-26% dari pendapatan untuk belanja modal (capital expenditure/capex).

Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah mengatakan, pembangunan jaringan masih menjadi alokasi terbesar untuk pembangunan jaringan. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk pengembangan data center di Cikarang.

Lebih lanjut, tahun ini, perseroan juga berencana melakukan restrukturisasi anak usaha. Salah satunya adalah dengan membentuk anak usaha untuk mendukung layanan digital.

"Anak usaha di bidang digital ini untuk bisa meng-capture potensi di layanan digital," ujarnya.

Sumber: Investor Daily