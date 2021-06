Harga Minyak Turun Jelang Pertemuan OPEC+

Selasa, 29 Juni 2021 | 08:21 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Setelah sempat menguat ke level tertinggi sejak Oktober 2018, harga minyak mentah dunia terkoreksi pada penutupan perdagangan Senin (28/6/2021). Pasar memantau pertemuan OPEC+ pekan ini dan negosiasi nuklir AS-Iran yang berjalan alot.

Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Agustus turun 0,9% ke US$ 73,4 per barel. Harga minyak mentah kenis WTI turun 1% ke US$ 75,44 per barel.

Harga minyak terus menguat selama lima pekan terakhir ditopang pemulihan ekonomi dan kembalinya penerbangan di liburan musim panas. Stok minyak dunia juga berhasil dikendalikan OPEC+ dengan langkah pembatasan produksi.

OPEC+ melonggarkan pembatasan produksi, di mana produksi ditambah 2,1 juta barel per hari sepanjang Mei-Juli. OPEC+ akan melakukan pertemuan pada 1 Juli dan diperkirakan akan kembali melonggarkan pembatasan seiring naiknya harga minyak. ANZ dan ING memperkirakan OPEC+ akan meningkatkan produksi sebesar 500.000 bph pada Agustus.

Negosiasi nuklir AS-Iran akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan, setelah sempat tertunda pekan lalu. Jika negosiasi berjalan sukses, embargo terhadap Iran bisa dicabut, sehingga minyak Iran dapat membanjiri pasar.

Sumber: CNBC.com