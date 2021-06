Selasa, 29 Juni 2021 | 08:32 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Selasa (29/6/2021), di tengah menguatnya Wall Street, di mana indeks S&P 500 dan Nasdaq mengukir rekor penutupan.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,81%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,08%, S&P/ASX 200 turun 0,71%, dan Kospi Korsel turun 0,31%.

Pelaku pasar Asia akan memantau pergerakan saham teknologi menyusul menguatnya sektor teknologi di AS.

Di Wall Street, indeks S&P 500 dan Nasdaq kembali mengukir rekor pada penutupan perdagangan Senin (29/6/2021), ditopang kemenangan Facebook di pengadilan dan menguatnya saham teknologi secara keseluruhan.

S&P 500 kembali naik 0,23% ke 4.290,61 yang merupakan penutupan tertinggi. Nasdaq juga menguat 0,98% ke rekor tertinggi 14.500,51. Dow Jones justru terkoreksi 0,44% ke 34.283,27.

Setelah sempat menguat ke level tertinggi sejak Oktober 2018, harga minyak mentah dunia terkoreksi pada penutupan perdagangan Senin (28/6/2021). Pasar memantau pertemuan OPEC+ pekan ini dan negosiasi nuklir AS-Iran yang berjalan alot.

Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Agustus turun 0,9% ke US$ 73,4 per barel. Harga minyak mentah kenis WTI turun 1% ke US$ 75,44 per barel.

Sumber: CNBC.com