Harga Minyak Menguat, Optimisme Pemulihan Ekonomi Terjaga

Rabu, 30 Juni 2021 | 08:41 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada penutupan perdagangan Selasa (29/6/2021). Optimisme pemulihan ekonomi bertahan di tengah merebaknya varian delta Covid-19.

Harga minyak jenis Brent naik 0,5% ke US$ 75,05 per barel, setelah sempat turun 2% pada hari Senin. WTI naik 0,6% ke US$ 73,31 setelah sempat turun 1,5% Senin.

Spanyol dan Portugal, negara destinasi wisata favorit Eropa, memberlakukan pembatasan untuk warga Inggris yang belum divaksinasi. Australia juga memperketat pembatasan karena penambahan kasus baru.

OPEC+ akan mengadakan pertemuan pada 1 Juli nanti membahas pemangkasan produksi. OPEC+ diperkirakan akan kembali melonggarkan pembatasan seiring naiknya harga minyak. ANZ dan ING memperkirakan OPEC+ akan meningkatkan produksi sebesar 500.000 bph pada Agustus.

Sumber: CNBC.com