Hari Terakhir Semester 1 2021, Bursa Asia DIbuka Menguat

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka di zona positif pada perdagangan Rabu (30/6/2021), hari terakhir semester pertama 2021. Tiongkok akan mengumumkan data manufaktur hari ini.

Indkes Nikkei Tokyo naik 0,1%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,06%, Hang Seng Hong Kong naik 0,25%, S&P/ASX 200 naik 0,8%, Kospi Korsel naik 0,33%.

Indeks PMI manufaktur Tiongkok diperkirakan menurun pada bulan Juni karena naiknya kasus COvid-19 di provinsi pengeksepor di Guangdong.

Wall Street ditutup relatif datar pada perdagangan Selasa (29/6/2021), di tengah data positif sektor properti dan meningkatnya keyakinan konsumen.

Dow Jones Industrial Average naik 0,03% ke 34.292,29. S&P 500 naik 0,03% ke 4.291,8. Nasdaq naik 0,19% ke 14.528,33.

Harga minyak mentah dunia naik pada penutupan perdagangan Selasa (29/6/2021). Optimisme pemulihan ekonomi bertahan di tengah merebaknya varian delta Covid-19.

Harga minyak jenis Brent naik 0,5% ke US$ 75,05 per barel, setelah sempat turun 2% pada hari Senin. WTI naik 0,6% ke US$ 73,31 setelah sempat turun 1,5% Senin.

