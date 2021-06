Ekonom Indef: Holding BUMN Ultramikro Dongkrak Pertumbuhan UMKM

Rabu, 30 Juni 2021 | 13:33 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembentukan holding BUMN ultramikro (UMi) yang digagas pemerintah diharapkan mampu menyokong pertumbuhan usaha para pelaku ekonomi di segmen ultramikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program dan kebijakan yang nantinya ditawarkan.

Harapan itu disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya melalui keterangan tertulis, Rabu (30/6/2021) menanggapi langkah strategis pemerintah dalam mensinergikan ekosistem usaha ultramikro melalui holding BUMN Umi dalam perspektif pengembangan UMKM.

"Peta jalan holding BUMN Umi memiliki keberpihakan yang nyata terhadap masa depan pengembangan usaha Umi dan UMKM di Indonesia," kata Berly.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah membentuk holding BUMN Umi karena dampak positifnya sangat besar bagi pelaku usaha di segmen tersebut ke depan.

Pasalnya, ketika pelaku usaha di sektor Umi dan UMKM lebih berdaya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Tinggal tunggu detail blueprint-nya. Tentu kita harapkan holding ini mampu mendukung dan membesarkan UMKM,” ujar peneliti yang juga dosen di Universitas Indonesia tersebut.

Ketika ditanya soal pengaruh holding BUMN Umi terhadap keberlangsungan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya, Berly mengingatkan agar pihak-pihak pengkritik tak buru-buru menjustifikasi sebelum mengetahui seperti apa grand design sinergi perusahaan pelat merah itu ke depan.

“Setelah tahu blueprint-nya, baru kita akan tahu seperti apa peta jalan yang diusung holding ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan pendekatan bisnis dari holding BUMN UMi diharapkan menjembatani usaha ultramikro untuk ‘naik kelas’.

“Model ini diharapkan jadi pengungkit bagi sektor ultramikro dan UMKM untuk terus tumbuh dan menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional,” tegas politikus asal Partai Golkar itu.

Dia berharap holding ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan negara yang terlibat, melalui sinergi tiga BUMN yang selama ini dikenal fokus pada pemberdayaan wong cilik dan usahanya. Dia pun menekankan holding yang ditempuh tidak akan menghilangkan keunikan produk dan fokus bisnis masing-masing perseroan, namun saling menguatkan.

“Termasuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan,” pungkasnya.

Pemerintah membentuk holding ultramikro dengan mengintegrasikan tiga BUMN yang melayani sektor ultramikro dan UMKM yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Langkah awal pembentukan holding ditandai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan manajemen BRI pada 14 Juni 2021 lalu. BRI sebagai induk holding akan melaksanakan right issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk nontunai. Berkaitan proses tersebut, Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI.

Melalui holding, pemerintah ingin memastikan penyaluran pembiayaan kredit kepada pelaku ultramikro dan mikro yang membutuhkan kredit dengan bunga rendah akan jauh lebih terarah, mudah dan juga ada pertambahan nasabah baru yang signifikan. Dengan holding, kemampuan tiga BUMN tersebut diharapkan lebih optimal dalam pemberdayaan dan pembiayaan sektor usaha tersebut.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki sebelumnya menyebutkan porsi kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih kurang dari 20%. Angka ini kalah jauh dibandingkan rasio pembiayaan UMKM di negara tetangga di kawasan ASEAN. "Jadi kita berharap porsi kredit perbankan untuk UMKM setidaknya bisa naik jadi 30% dengan dorongan dari pembentukan holding ini," kata Teten.

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada sekitar 62 juta unit usaha mikro dan ultramikro di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, yang baru tersentuh layanan jasa keuangan formal sekitar 32 juta unit atau 50,9%-nya saja. Sinergi tiga BUMN untuk ultramikro ditargetkan memperluas pendanaan bagi kurang lebih 29 juta pelaku usaha ultramikro pada 2024 mendatang.

Sumber: Investor Daily