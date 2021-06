Komitmen OJK untuk Memperkuat Fintech dan Berantas Pinjol Ilegal

Rabu, 30 Juni 2021 | 15:18 WIB

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perkembangan industri financial technology (Fintech), khususnya pembiayaan peer to peer (P2P) lending. Keberadaan Fintech punya peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Demikian pula adanya P2P lending banyak manfaat untuk membantu akses keuangan untuk masyarakat yang tidak memperoleh layanan perbankan (unbank, unbankable).

Kepala Ekskutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi kembali mengungkapkan upaya OJK dalam memperkuat industri Fintech di tanah air. Dikatakan Riswinandi, salah satu yang OJK lakukan adalah moratorium pendaftaran Fintech, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat kualitas yang sekarang ada dalam pengawasan OJK. Di tahun 2020, ada 165 fintech yang terdaftar dan berizin, dan saat ini menjadi 125 perusahaan. Sebanyak 60 berstatuts terdaftar dan 65 berstatus berizin. “Kami sedang mengejar yang 60 ini agar bisa memperoleh izin,” ujar Riswindandi saat memberikan sambutan pada Forum Diskusi Salemba bertema Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal yang diselenggarakan Ikatan Alumni UI di Jakarta (30/6).



Bagian lain dari penguatan industri ini, kata Riswinandi, dengan membentuk Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Saat ini sudah ada 83 perusahaan yang sudah terintegrasi, sedang sisanya akan terus diupayakan segera bergabung. “Pusdafil berfungsi untuk membantu P2P lending beroperasi secara lebih prudent dan efisien, sehingga konsumen bisa pinjam dari mana saja, nanti akan dilihat kemampuannya seperti apa,” jelasnya.



Dari aspek regulasi, OJK pun tengah memperbarui POJK 77/2016 tertkait fintech. Nantinya akan ada ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan, serta kami ingin mendorong P2P agar dapat lebih resilience dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat. OJK pun akan terus melakukan literasi melalui program di televisi atau media sosial, antara lain terus mengingatkan masyarakat apabila bertransaksi melalui platform, pastikan untuk mengecek dulu ke website OJK mengenai informasi fintech tersebut, apakah ada dalam pengawasan OJK atau tidak.

Literasi menjadi bagian penting dalam upaya membenahi persoalan yang ada di hulu terkait sengkarut pinjol ilegal. Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing menyebut hal ini sebagai langkah untuk memberantas pinjol ilegal secara jangka panjang. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai apa saja yang ditengarai sebagai jerat pinjol ilegal, apa saja dampak buruk, serta risikonya.



Dijelaskan Tongam, pinjol ilegal merugikan karena tidak ada penerimaan negara yang dihasilkan, data konsumen (investor) tidak terdeteksi, ada dugaan pencucian uang, dan kerugian masyarakat. “Sekarang ada anggapan Fintech lending itu menyengsarakan,” imbuhnya. Padahal secara umum Fintech lending yang legal turut berperan dalam membantu masyarakat dan pelaku usaha di sektor UMKM bisa bertahan dan berkembang di tengah kesulitan akibat pandemi.



Tongam mengingatkan, pinjol ilegal sejatinya merupakan sekelompok jaringan yang memiliki niat tidak baik, seperti mafia. Jika ada konsumen yang tidak mampu membayar biasanya ditawari atau diarahkan untuk meminjam ke platform pinjol ilegal lainnya, yang sebenarnya masih punya kaitan dengan pinjol sebelumnya. Akibatnya, konsumen bukannya mendapatkan solusi keuangan, malah menambah persoalan karena beban bunga yang bertambah besar. OJK sudah memblokir 3.193 pinjol ilegal sejak 2018. Tercatat angka tertinggi yang diberangus di tahun 2019 sebanyak 1.493, dan tahun 2020 sebanyak 1.176. Sementara di tahun 2021 tercatat jumlahnya semakin menurun, hingga Mei ada 270 pinjol ilegal yang ditutup. Penurunan ini kata Tongam, selain karena OJK gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, juga gencar melakukan patroli siber dengan Kominfo dan Bareskrim Polri untuk penindakannya.



Kasubdit Bareskrim Polri Kombes Pol Ma'mun menjelaskan, Kepolisian sebetulnya tidak bisa menindak pinjol karena ini masalah keperdataan. Tapi yang ditindak adalah ekses dari pinjol ilegal tersebut karena pengenaan UU ITE, semisal akses data ilegal, atau duplikasi data. Dikatakan Ma'mun saat ini ada 47 perkara yang sedang ditangani dan dilakukan tindakan oleh Bareskrim terkait pinjol, bahkan ada yang menggunakan nomor ponsel luar negeri. Salah satu kesulitan dalam melakukan penindakan tersebut karena sebagian besar para pelaku pinjol ilegal menggunakan server yang ada di luar negeri.

Koordinator Pengendalian Sistem Elektronik dan Konten Internet Direktorat Pengendalian Alikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Anthonius Malau menyebut ada 3.800 yang berupa website, aplikasi, juga konten yang berhasil diblokir. Angkanya sedikit berbeda dengan yang disampaikan OJK, karena OJK berdasarkan entitas. Dikatakannya, Kominfo memang melakukan pengaisan terhadap website, aplikasi atau konten yang diduga merupakan pinjol ilegal, kemudian melaporkan temuan tersebut ke OJK untuk diverifikasi, selanjutnya OJK memberikan kembali data verifikasi yang diidentifikasi sebagai pinjol ilegal sebelum akhirnya diblokir Kominfo.

Menurut Anthonius, ada baiknya dalam hal ini berkoordinasi pula dengan pihak Google selaku penyedia playstore atau appstore sebelum suatu aplikasi pinjol ditawarkan dan diunduh publik.

