Super Air Jet Fokus Pada Penerbangan Domestik

Rabu, 30 Juni 2021 | 20:06 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Maskapai Super Air Jet mengumumkan bahwa telah menerima secara resmi dan mengantongi sertifikat operator penerbangan (air operator certificate/AOC) nomor 121-060. Operator penerbangan swasta ini pada tahap awal akan memfokuskan pada rute domestik.

BACA JUGA Kemhub Terbitkan AOC Maskapai Super Air Jet

"Fokus utama Super Air Jet menawarkan konsep berbiaya rendah dengan penerbangan langsung antarkota secara point-to-point di pasar domestik dan nantinya dapat merambah ke rute-rute internasional," terang Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari melalui keterangan resmi, Rabu (30/6/2021).

Dia menjelaskan, persetujuan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub) berupa izin bagi Super Air Jet mengoperasikan pesawat udara tujuan komersial.

"Seluruh proses pembentukan Super Air Jet melalui prosedur yang panjang dan telah dijalankan menurut ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku," kata Ari.

Dia menambahkan, Super Air Jet berslogan Reaching the New Heights atau Menembus Ketinggian Baru.

"Super Air Jet mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, meliputi regulator, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara, lembaga lainnya yang terkait atas kerja sama dan koordinasi selama ini. Harapan utama, sinergitas dapat terjalin dengan baik," ujar Ari.

Selain itu, tambah dia, Super Air Jet memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen, awak pesawat, teknisi, flight operation officer (FOO), serta seluruh karyawan lainnya yang telah menunjukkan keseriusan, dedikasi, serta kerja keras dalam mendirikan maskapai yang mengutamakan kekinian.

Pada tahap awal Super Air Jet mengoperasikan tiga armada jenis Airbus 320-200 dengan kapasitas penumpang 180 kursi kelas ekonomi.

BACA JUGA Super Air Jet Gandeng Batam Teknik untuk Perawatan Pesawat

Saat ini, ujar Air, Super Air Jet memiliki visi to empower the next generation to reach new heights atau turut membangun generasi muda untuk menembus ketinggian baru. Super Air Jet sedang mempersiapkan untuk penerbangan perdana dengan rute-rute domestik yang dinilai sangat potensial, memiliki daya tarik keunggulan daerah, serta tren penerbangan kategori penumpang milenial.

Dia mengatakan, Super Air Jet didesain dan dipersiapkan agar memungkinkan banyak orang untuk bisa bepergian menggunakan pesawat udara tujuan wisata, pendidikan, pebisnis muda, dan mengunjungi ke berbagai kota tujuan favorit.

Sumber: Investor Daily