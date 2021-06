Citra Tubindo Anggarkan Capex US$ 4 Juta untuk Digitalisasi Proses Produksi

Rabu, 30 Juni 2021 | 21:43 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten migas, PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini sebesar US$ 4 juta. Anggaran ini sama dengan pengeluaran tahun 2020. Adapun penggunaanya untuk digitalisasi dan internet of thing (IOT).

Direktur Operasi Citra Tubindo, Fajar Wahyudi mengatakan, capex untuk digital difokuskan meningkatkan produktivitas dan kualitas. Sebagai contoh, perseroan melakukan investasi program real time performance, dimana actual performance di lapangan bisa dilihat on time secara daily basis. “Sehingga, tidak hanya dimonitor oleh level supervisor, tapi juga bisa dipantau sampai ke manajer bahkan sampai ke level direktur,” ujar dia dalam paparan publik, Rabu (30/6/2021).

BACA JUGA Kestrel Wave Borong Saham Citra Tubindo

Sementara untuk kualitas, perseroan tengah melakukan electronic measurment untuk pengukuran panjang pipa, yang sebelumnya dilakukan dengan konvensional. "Saat ini perseroan menggunakan dengan barcode dan laser dengan tujuan meningkatkan akurasi dan mempercepat prosesnya," kata dia.

Kemudian perseroan juga sedang mengkampanyekan paper less, dimana ini menjadi salah satu visi perseroan. Fajar menyampaikan, semua log book operasional dari sebelumnya dilakukan manual, sekarang bisa dilakukan digital. "Jadi mempercepat operator memproses penerbitan dan di lapangan," kata dia.

Hingga Mei, penyerapan capex sudah 35%, dan diprediksi akan lebih banyak di kuartal III 2021. “Penyerapan agak sedikit terlambat karena dampak juga Covid-19, tapi kita sangat yakin untuk di kuartal III serapannya akan naik,” ujar dia.

Sumber belanja modal berasal dari internal. Menurut Fajar, perseroan tidak memerlukan bantuan untuk peminjaman di bank atau market untuk internal funding.

Di sisi lain, Citra Tubindo memproyeksikan pemulihan kondisi pasar secara bertahap mulai dari semester II 2021.

BACA JUGA Citra Tubindo Bagi Dividen US$ 20 Juta

Direktur Utama Citra Tubindo, Satya Heragandhi mengatakan, perseroan masih mencermati berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan perseroan dalam mencapai kinerja, sekaligus menyiapkan langkah mitigasi risiko.

Perseroan akan terus fokus pada pelanggan, mengembangkan varian produk dan jasa, menargetkan upaya adaptasi dan penghematan dengan tetap mempertahankan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. “Kami juga akan mengembangkan platform pengiriman yang terintegrasi, menjaga proses yang ketat untuk meningkatkan efisiensi internal, merestrukturisasi unit bisnis, dan digitalisasi proses, ” ujar dia.

Sebagai informasi, hingga kuartal I 2021, Citra Tubindo mencatatkan pendapatan US$ 17,26 juta atau setara Rp 250 miliar, turun 33,12% dari kuartal I 2020 sebesar US$ 25,81 juta atau Rp 374 miliar. Perseroan masih mengalami rugi bersih US$ 1,32 juta atau Rp 19,14 miliar, dari kuartal I 2020 yang mencatat laba bersih US$ 1,34 juta atau Rp 19,43 miliar.

Sumber: Investor Daily