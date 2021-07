Bursa Asia Melemah, Investor Pantau Data Manufaktur Tiongkok

Kamis, 1 Juli 2021 | 08:26 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik bergerak melemah pada awal perdagangan Kamis (1/7/2021). Pelaku pasar menunggu rilis data ekonomi Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,15%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,01%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,16%, Kospi turun 0,48%.

Pelaku pasar menantikan data Purchasing Managers' Index untuk sektor manufaktur yang akan dilansir Caixin/Markit hari ini. Sebelumnya, data PMI manufaktur versi pemerintah menunjukkan aktivitas pabrik melambat pada bulan Juni.

BACA JUGA Wall Street Semester 1 Naik Double Digit Ditopang Vaksinasi yang Lancar

Indeks sentimen manufaktur Jepang yang diumumkan bank sentral Jepang hari ini ada di plus 14 pada triwulan kedua, naik dari plus 5 di triwulan sebelumnya.

Indeks S&P 500 ditutup ke rekor tertinggi pada penutupan perdagangan semester pertama di Wall Street, Rabu (30/6/2021).

Dow Jones Industrial Average naik 0,61% ke 34.592,51. S&P 500 naik 0,13% ke 4.297,5. Nasdaq turun 0,17% ke 14.503,95.

Harga minyak mentah dunia di perdagangan pagi ini menguat. Menurut data oilprice.com, WTI naik 0,04% ke US$ 73,5 per barel, sedangkan Brent naik 0,49% ke US$ 75,13 per barel.

Sumber: CNBC.com