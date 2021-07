Ada PPKM Mikro Darurat, IHSG Malah "Ngegas"?

Kamis, 1 Juli 2021 | 10:36 WIB

Oleh : Gita Rossiana / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan masih bisa bergerak di atas level 6.000, seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Pada perdagangan Rabu (30/6/2021), indeks ditutup menguat 0,61% ke level 5.985,48.

Investment Information Head PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Roger mengatakan, PPKM darurat justru dapat menahan kejatuhan IHSG. "Meskipun, PPKM darurat ini akan mempengaruhi beberapa sektor seperti properti yang fokus pada mal dan restoran," kata dia kepada Investor Daily, Rabu kemarin (30/6/2021).

Roger menegaskan, sejalan dengan PPKM darurat, investor tetap akan memperhatikan perkembangan kasus Covid-19 dan pengendaliannya. Apabila pemberlakuan kebijakan berhasil menekan laju harian kasus Covid-19 dan ditambah meningkatnya program vaksinasi, IHSG tentunya bisa meningkat. “IHSG bisa menuju ke level 6.300-6.400," kata dia.

BACA JUGA IHSG Sambut Positif Rencana PPKM Mikro Darurat

Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas Indonesia merekomendasikan sejumlah saham pilihan pada Juli 2021. Saham-saham tersebut adalah PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Tbk (MAIN), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).

Head of Investment Mirae Asset Sekuritas Hariyanto Wijaya menjelaskan, pihaknya mengganti saham pilihan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) ke Medikaloka Hermina dan Sarana Menara. Perubahan saham pilihan ini karena meningkatnya kasus Covid-19 sehingga memicu pengetatan PPKM. "PPKM berdampak pada daya beli masyarakat Indonesia sehingga bisa mempengaruhi sektor konsumsi," jelas dia.

BACA JUGA Ini Draf Aturan PPKM Darurat Versi KPCPEN dan Kemko Marves

Adapun Medikaloka Hermina, menurut Hariyanto, menunjukkan peningkatan laba pada kuartal I-2021 , yakni sebesar 338,3% secara tahunan dan 33,9% secara kuartalan. Peningkatan kinerja ini diperkirakan akan berlanjut pada kuartal berikutnya karena adanya peningkatan alokasi tempat tidur untuk penderita Covid-19 menjadi 2.000 unit pada kuartal II-2021.

Untuk Sarana Menara, menurut Hariyanto, valuasinya saat ini relatif masih murah dibandingkan pesaingnya. Selain itu, adanya penghapusan pembatasan kepemilikan asing di sektor menara bisa memicu peningkatan valuasi Sarana Menara. "Kami menilai Sarana Menara berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dalam uji coba teknologi 5G oleh operator telekomunikasi," tutur dia.

Sementara itu, Wealth Management Head PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) Juky Mariska menjelaskan, pada kuartal II tahun ini, kondisi global mulai menunjukkan pemulihan. Data ketenagakerjaan AS menunjukkan perbaikan setiap bulannya. Begitu juga dengan tingkat inflasi AS yang mencapai 4,2% untuk periode April 2021.

Sementara, personal consumption expenditure (PCE) yang merupakan acuan inflasi oleh The Fed mencapai 3,6% secara tahunan. "Namun, The Fed melihat bahwa tingkat inflasi ini hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, tapering diperkirakan belum akan terjadi dalam waktu dekat. Hal tersebut akan tetap menjaga imbal hasil US Treasury dan mendukung aset berisiko," jelas Juky dalam keterangan resmi.

Di pasar domestik, beberapa sentimen turut mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. Selain kekhawatiran inflasi AS yang meningkat, para pelaku pasar juga mencermati perkembangan Covid-19 yang meningkat di beberapa negara Asia. Di sisi lain, volatilitas pada mata uang kripto juga masih menjadi perhatian.

Memasuki Juni 2021, data perekonomian dalam negeri mulai menunjukkan perbaikan. Data PMI manufaktur meningkat menjadi 55,3 pada Mei 2021, dari 54,6 pada April 2021. Lalu, tingkat inflasi juga meningkat dari 1,42% pada April 2021 menjadi 1,68% pada Mei 2021.

Sumber: Investor Daily