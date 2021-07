Wall Street Awali Semester 2 dengan Positif

Jumat, 2 Juli 2021 | 07:32 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Wall Street memulai perdagangan semester kedua tahun ini dengan positif. Indeks S&P 500 kembali mengukir rekor pada penutupan perdagangan Kamis (1/7/2021).

Dow Jones Industrial Average naik 0,38% ke 34.633,53. S&P 500 naik 0,52% ke 4.319,94. Nasdaq naik 0,13% ke 14.522,38.

Sektor energi menjadi salah satu penopang kenaikan. Harga minyak mentah AS WTI naik ke atas US$ 75 per barel. Saham Chevron terangkat 1,4%.

Nike naik lebih dari 2%, sementara Walgreen Boots Alliance anjlok 7% meskipun perusahaan mengumumkan laporan keuangan yang lebih baik dari estimasi.

Data ekonomi positif turut mendorong kenaikan bursa. Angka pengangguran mingguan bertambah 364.000, paling rendah sepanjang pandemi. Indeks manufaktur Juni yang dilansir Institute for Supply Management juga menunjukkan pertumbuhan sesuai dengan ekspektasi. Kantor Anggaran Kongres merevisi ke atas estimasi pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang semester pertama, perekonomian AS pulih dengan cepat seiring vaksinasi Covid-19 yang meluas. S&P 500 naik lebih dari 14%, demikian pula dengan Dow dan Nasdaq yang naik double digit.

Pelaku pasar menantikan data ketenagakerjaan bulanan yang akan diumumkan hari Jumat. Survei ekonom Dow Jones memperkirakan pekerjaan bertambah 683.000 sepanjang Juni.

Sumber: CNBC.com