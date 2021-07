Harga Minyak Mentah Dunia Tembus US$ 75 Per Barel

Jumat, 2 Juli 2021 | 08:22 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menembus kisaran US$ 75 per barel pada penutupan perdagangan Kamis (1/7/2021), mendekati level tertinggi tiga tahun terakhir.

Harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Agustus naik 2,4% ke US$ 75,23 per barel, sedangkan Brent untuk kontrak September naik 2% ke US$ 76,1 per barel.

BACA JUGA Wall Street Awali Semester 2 dengan Positif

Pada perdagangan pagi ini di Asia, WTI stabil di US$ 75,21 per barel, dan Brent stabil di US$ 75,82 per barel.

WTI menguat lebih dari 50% sepanjang semestr pertama 2021, dari kisaran awal tahun ini di US$ 48,5 per barel. Permintaan akan bahan bakar minyak (BBM) menguat setelah pembukaan ekonomi yang mendorong perjalanan, baik darat maupun udara.

OPEC+ akan melakukan rapat Jumat ini membahas rencana kenaikan produksi. OPEC berencana menaikkan produksi sebesar 500.000 barel per hari untuk mengimbangi permintaan.

Reuters melaporkan Rusia dan Arab Saudi sudah mencapai kesepakatan awal agar OPEC+ meningkat produksi secara bertahap sebesar 2 juta barel per hari dalam periode Agustus ke Desember.

Sumber: CNBC.com