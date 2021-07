Investor Bursa Asia Wait and See Jelang Rilis Data Tenaga Kerja AS

Jumat, 2 Juli 2021 | 08:36 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak relatif datar pada awal perdagangan hari ini, Jumat (2/7/2021). Investor menunggu data ketenagakerjaan AS yang akan diumumkan hari ini.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,33%, indeks komposit Shanghai turun 0,01%, S&P/ASX 200 naik 0,37%, dan Kospi Korsel naik 0,35%.

Pelaku pasar menantikan data ketenagakerjaan bulanan yang akan diumumkan hari Jumat. Survei ekonom Dow Jones memperkirakan pekerjaan bertambah 706.000 sepanjang Juni, dan tingkat pengangguran turun ke 5,6% dari 5,8%.

Wall Street memulai perdagangan semester kedua tahun ini dengan positif. Indeks S&P 500 kembali mengukir rekor pada penutupan perdagangan Kamis (1/7/2021).

Dow Jones Industrial Average naik 0,38% ke 34.633,53. S&P 500 naik 0,52% ke 4.319,94. Nasdaq naik 0,13% ke 14.522,38.

Harga minyak mentah dunia menembus kisaran US$ 75 per barel pada penutupan perdagangan Kamis (1/7/2021), mendekati level tertinggi tiga tahun terakhir.

Harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Agustus naik 2,4% ke US$ 75,23 per barel, sedangkan Brent untuk kontrak September naik 2% ke US$ 76,1 per barel.

Sumber: CNBC.com