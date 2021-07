IHSG Berpotensi Terkoreksi, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Jumat, 2 Juli 2021 | 09:31 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan, Jumat (2/7) diproyeksikan bergerak mixed dengan peluang koreksi. Adapun, level support 5.970/5.935/5.900 dan resisten 6.040/6.075/6.110.

Dalam riset harianya, Valbury Sekuritas menjelaskan, sentimen dari dalam negeri dan global jadi penentu gerak indeks pada hari ini. Dari domestik sendiri, keputusan pemerintah yang memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali jadi sentimen negatif yang tekan kinerja indeks. Meski demikian, rencana pemerintah berencana memberikan insentif baru kepada pelaku usaha di sektor ritel diproyeksikan menjadi sentimen positif penopang pasar.

Sentimen positif dilanjutkan oleh Indeks bursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif, sedangkan Indeks Wall Street dan berjangka pada perdagangan, Kamis (1/7/2021) menguat. Adapun, mata uang rupiah hari ini diperkirakan melemah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS).

Dari luar negeri, change in nonfarm payrolls, diperkirakan naik menjadi 695 ribu dari 559 ribu, diikuti oleh US unemployment rate yang diperkirakan turun menjadi 5,7% dari 5,8%. Selain itu, data US trade balance, defisit diperkirakan bertambah menjadi -$70.9 miliar dari -$68.9 miliar. Sentimen terakhir, sekitar 130 negara dan yurisdiksi menyetujui pengenaan pajak minimum global.

Agar tetap cuan, Valbury Telah menyiapkan beberapa saham andalan yang dapat dicermati oleh para investor, di antaranya yakni:

BMRI: Beli

• Tutup 5975, TP 6075

• Boleh beli di level 5875-5975

• Resisten di 6075 & support di 5875

• Waspadai jika tembus di 5875

• Batasi risiko di 5800

PGAS: Beli

• Tutup 1010, TP 1025

• Boleh beli di level 995-1010

• Resisten di 1025 & support di 995

• Waspadai jika tembus di 995

• Batasi risiko di 970

JSMR : Beli

• Tutup 3540, TP 3600

• Boleh beli di level 3450-3540

• Resisten di 3600 & support di 3450

• Waspadai jika tembus di 3450

• Batasi risiko di 3410

INTP: Beli

• Tutup 10450, TP 10800

• Boleh beli di level 10400-10450

• Resisten di 10800 & support di 10400

• Waspadai jika tembus di 10400

• Batasi risiko di 10225

WIKA: Beli

• Tutup 995, TP 1050

• Boleh beli di level 975-995

• Resisten di 1050 & support di 975

• Waspadai jika tembus di 975

• Batasi risiko di 945 (fur)

Sumber: Investor Daily