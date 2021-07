Jubir Kemko Marves: Supermarket, Restoran, dan Apotek di Mal Boleh Beroperasi

Jumat, 2 Juli 2021 | 17:53 WIB

Oleh : Aditya L Djono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan mikro (PPKM) darurat tetap membolehkan supermarket, apotek, dan restoran yang berlokasi di dalam pusat perbelanjaan (mal) beroperasi sesuai ketentuan. Meskipun mal tidak beroperasi, akses ke supermarket tetap dibuka untuk masyarakat yang hendak memberli bahan kebutuhan pokok.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Kemko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi, kepada Beritasatu.com, Jumat (2/7/2021). Penegasannya itu untuk menghindari multitafsir terkait aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan mikro (PPKM) darurat Jawa-Bali yang diterapkan mulai 3 Juli-20 Juli mendatang. Poin yang berpotensi multitafsir adalah ketentuan bahwa pusat belanja (mal) wajib ditutup, tetapi sebaliknya supermarket, apotek, dan restoran masih diperbolehkan tetap beroperasi. Padahal, banyak supermarket, apotek, dan restoran yang berlokasi di dalam mal.

Menurut Jodi, aturan PPKM darurat sama seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yaitu supermarket yang menjual bahan kebutuhan pokok yang berlokasi di dalam mal, tetap dapat beroperasi.

"Restoran dalam mal juga buka, tetapi hanya untuk delivery. Jadi akses ke mal-nya enggak ditutup. Sama kayak di PSBB," kata Jodi Mahardi.

Dengan demikian, supermarket, apotek serta restoran di dalam mal masih dapat beroperasi. Khusus restoran hanya melayani take away atau delivery dan tidak dapat melayani makan di tempat atau dine in sebagaimana ketentuan PPKM darurat.

