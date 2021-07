Juli Cair, Bantuan PKH dan Kartu Sembako Dapat 3 Bulan Sekaligus

Sabtu, 3 Juli 2021 | 05:06 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada awal Juli 2021. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu antisipasi pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

“Percepat penyaluran PKH kuartal III pada awal Juli 2021 sehingga KPM (keluarga penerima manfaat) akan mendapatkan untuk tiga bulan sekaligus. Diharapkan dapat memperkuat daya tahan sosial dari KPM,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat pada Jumat (2/7).

Percepatan penyaluran bantuan ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Seluruh kementerian lembaga (K/L) juga sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk percepatan pembayaran bantuan sosial (bansos) baik PKH dan Kartu Sembako bisa dilakukan.

“Karena anggaranya sudah tersedia, targetnya mungkin masih di bawah target APBN, oleh karena itu ruang target yang belum tercapai bisa diakselerasi agar bisa membantu masyarakat dalam situasi PPKM darurat,” ucap Menkeu .

Adapun alokasi penyaluran PKH tahun 2021 adalah Rp 28,31 triliun. Dari angka ini hingga kuartal II 2021 telah disalurkan sebesar Rp 13,96 triliun dengan perincian Rp 6,83 triliun pada kuartal I untuk 9,67 juta KPM dan Rp 7,3 triliun pada kuartal II untuk 9,9 juta KPM. "Kita berharap bisa mencapai target komplit 10 juta KPM dan indeks harga berbeda-beda tergantung dari komposisi keluarganya," ujar Sri Mulyani.

Indeks bantuan yang diterima oleh ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp 3 juta per tahun, untuk SD Rp 900.000 per tahun, SMP Rp 1,5 juta per tahun, SMA Rp 2 juta per tahun, serta disabilitas dan lansia sebesar Rp 2,4 juta per tahun. Sedangkan untuk alokasi kartu sembako sebanyak Rp 42, 37 triliun, namun realisasi hingga Juni baru mencapai Rp 17,75 triliun dengan realisasi output 15,9 juta KPM dari target total 18,8 juta KPM.

Sri Mulyani mengatakan sudah meminta pihak Kemsos untuk mempercepat penyaluran dan memenuhi target 18,8 juta penerima sesuai dengan alokasi anggaran. "Jadi masih ada ruangan hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp 200.000 per bulan," pungkas Menkeu

