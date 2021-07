Ditopang Pemulihan Lapangan Kerja, S&P 500 Menguat 7 Hari Beruntun

Sabtu, 3 Juli 2021 | 06:05 WIB

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada perdagangan Jumat (2/7/2021) menguat setelah laporan Juni menunjukkan pasar tenaga kerja AS pulih lebih cepat.

Indeks S&P naik 0,75% menjadi 4.352,34, sedangkan Nasdaq Composite yang padat teknologi naik 0,81% ke rekornya sendiri di 14.639,33. Dow Jones Industrial Average bertambah 152,82 poin menjadi ditutup pada 34.786,35. S&P 500 kini telah naik selama 7 hari berturut-turut, kenaikan beruntun terpanjang sejak Agustus.

Pergerakan saham teknologi mendukung pasar secara keseluruhan dengan Apple dan Salesforce masing-masing menguat hampir 2% dan 1,3%. Sementara Microsoft melonjak 2,2%.

Untuk minggu ini, Nasdaq Composite naik hampir 2%, sedangkan S&P 500 dan Dow masing-masing naik 1,7% dan 1%. Beberapa sektor ditutup mencapai rekor baru pada Jumat, termasuk teknologi dan perawatan kesehatan.

Menguatnya perdagangan di Wall Street didorong serangkaian laporan ekonomi seperti laporan pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan pada Jumat pagi.

Ekonomi menambahkan 850.000 pekerjaan bulan lalu, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, lebih baik dari ekonom yang disurvei Dow Jones sebanyak 706.000. Capaian itu juga melampaui 583.000 pekerjaan pada bulan Mei.

"Ini adalah laporan yang kuat dan sebagai tanda pasar tenaga kerja pulih semakin cepat," kata Wakil Kepala Ekonom Aberdeen Standard Investments, James McCann dalam sebuah catatan.

Analis di Edward Jones, Angelo Kourkafas mengatakan bahwa laporan tersebut menunjukkan pertumbuhan solid, tetapi tidak akan mengubah kebijakan The Fed.

Selain kenaikan pekerjaan, upah rata-rata per jam naik 0,3% pada Juni . Sementara secara tahun ketahun naik 3,6% dari sesuai ekspektasi.

Kepala ekonom Goldman Sachs Jan Hatzius mengatakan bahwa laporan tersebut meredakan kekhawatiran kekurangan tenaga kerja.

Secara mingguan S&P 500 kini naik lima kali dari 6 minggu terakhir, sedangkan Nasdaq telah naik dalam 6 kali dari 7 minggu terakhir.

Pada Jumat, saham Boeing turun 1,3%, membebani Dow, setelah sebuah pesawat kargo 737 melakukan pendaratan darurat di lepas pantai Honolulu. Saham IBM turun 4,6% setelah perusahaan mengumumkan bahwa presiden dan mantan CEO Red Hat Jim Whitehurst mengundurkan diri.

Bursa AS akan ditutup pada Senin karena liburan 4 Juli.

