Mundur dari CEO Amazon.com, Ini Sepak Terjang Jeff Bezos

New York, Beritasatu.com - CEO Amazon.com Inc dan orang terkaya di dunia Jeff Bezos akan mundur dari jabatannya pada hari Senin (5/7/2021), hari yang sama saat perusahaan e-commerce itu resmi menjadi perusahaan berbadan hukum pada 1994.

Dia akan digantikan oleh Andy Jassy, yang saat ini masih menjabat sebagai kepala Amaon Web Services.

Bezon menjadi CEO Amazon selama tiga dekade, membangun perusahaan yang awal mulanya berjualan buku, menjadi raksasa ritel online, cloud hosting, media, hingga artificial intelligence. Bezos pun menjadi orang terkaya di dunia pada tahun 2021 dengan aset mencapai US$ 177 miliar versi Forbes.

Mundur dari jabatannya, bukan berarti Bezos akan pensiun. Pria berusia 57 tahun ini masih menjabat sebagai executive chairman Amazon. Jeff dan adiknya, Mark Bezos, juga akan lebih fokus mengembangkan Blue Origin LLC, perusahaan dirgantara yang merupakan anak usaha Amazon.com. Jeff dan Mark rencananya akan terbang ke luar angkasa menggunakan pesawat Blue Origin pada 20 Juli 2021 nanti.

Sepak Terjang Jeff Bezos

Jeff Bezos dilahirkan di New Mexico pada 12 Januari 1964. Orang tuanya berpisah lalu ketika Jeff Bezos berumur 4 tahun, ibunya menikah dengan imigran Kuba bernama Mike Bezos, sehingga namanya berganti menjadi Jeff Bezos.

Pada tahun 1990 dia menjadi senior vice president termuda di perusahaan investasi Wall Street D.E. Shaw. Empat tahun kemudian, dia berhenti dan pada 16 Juli 1995, dia mendirikan Amazon.com, sebuah toko buku yang sangat sukses pada masanya. Penjualan mencapai US$ 20.000 per minggu dan menjangkau hingga 45 negara di luar AS dalam 30 hari pertamanya. Pada tahun 1997, Amazon.com go public dan sejak saat itu Amazon.com semakin sukses. Penjualan Amazon naik dari US$ 510.000 per tahun pada 1995, menjadi lebih dari US$ 17 miliar pada 2011. Tahun lalu, penjualan Amazon mencapai US$ 386 miliar.

Pada tahun 2005, Amazon meluncurkan Prime atau layanan berbayar yang saat ini memiliki lebih dari 200 juta pelanggan. Amazon Web Service yang diluncurkan pada 2006 adalah usaha yang membuat valuasi Amazon.com melesat. AWS kini lebih untung dibanding unit ritelnya. Layanan komputasi awan ini memiliki laba bersih 2020 sebesar US$ 13,53 miliar dibanding unit e-commerce Amazon.com sebesar US$ 9,36 miliar.

Pada tahun 2013, Bezos membeli saham The Washington Post dan pada tahun 2017, Amazon mengakuisisi Whole Foods. Saat ini, Bezos fokus mengembangkan Blue Origin, perusahaan dirgantara yang menawarkan perjalanan ke luar angkasa. Pada Agutus 2019, NASA mengumumkan Blue Origin menjadi salah satu dari 13 perusahaan terpilih untuk berkolaborasi dalam 19 proyek perjalanan ke bulan dan Mars.

Perjalanan Bezos tidak selalu mulus. Amazon.com kerap dikritik dan disorot karena kondisi kerja karyawan yang buruk dan dugaan monopoli pasar.

