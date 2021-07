Kebijakan Perpajakan di Tengah Pandemi Harus Hati-hati

Minggu, 4 Juli 2021 | 15:52 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai di tengah pandemi Covid-19 pemerintah perlu menjalankan kebijakan perpajakan secara hati-hati karena berdampak langsung ke respons wajib pajak (WP).

"Bukan masalah peningkatan pajak, tetapi bagaimana efektivitas pajak yang ada dengan mekanisme yang lebih bijaksana," kata Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M Rizal Taufikurahman dalam diskusi virtual pada Minggu (4/7/2021).

Oleh karena kata dia, perlu didorong pendapatan melalui supply driven dengan meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan yang ditopang bahan baku berbasis sumber daya alam (SDA) seperti industri makanan minum, manufaktur, dan farmasi.

Dia mengatakan perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang diajukan sebaiknya mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 mengingat supply side maupun demand side belum memungkin. "Justru seharusnya diberikan insentif dan kemudahan dalam konsumsi maupun investasi," kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus mencari sumber-sumber pendapatan negara lain dengan mengefektifkan peningkatan devisa ekspor berbagai komoditas yang mempunyai daya saing di pasar global. “Migas masih tinggi bahkan industri pengolahan didorong pada sektor pertanian,” ucapnya.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu melampaui 5% saat sebelum pandemi 2019 akibat tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan menurunkan ICOR melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan nilai tambah melalui dorongan teknologi, dan produktivitas industri pengolahan.

“Kalau kita lihat ICOR yang masih berada di dalam, dimana ICOR nya masih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi kita, saya kira untuk pajak pertambahan nilai (PPN) tidak akan efektif. Karena kalau kita bicara PPN melalui pajak dari produksi industri capaiannya tidak akan optimal,” ucapnya.

Sementara peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan mengatakan pemerintah tidak bisa menyalahkan kondisi pandemi sebagai penyebab kontraksi penerimaan negara. Sebab dalam beberapa tahun ke belakang penerimana perpajakan selalu meleset dari target.

“Bahkan kecenderungan terjadi peningkatan shortfall dari tahun ke tahun. Artinya bukan karena Covid-19, tetapi karena masalah fundamental penerimaan pajak itu sendiri. Gap antara pendapatan dan belanja semakin luas,” ucap Abdul Manap.

Dia mengatakan shortfall di tahun 2015 sekitar Rp 150 triliun, 2016 sekitar Rp 250 triliun, 2019 sebesar Rp 250 triliun dan di tahun 2020 sekitar Rp 350 triliun. Data tersebut menunjukkan ada permasalahan signifikan di penerimaan negara. Di satu sisi pemerintah ingin mengejar pertumbuhan lewat belanja negara yang terus meningkat, sementara di sisi penerimaan tidak bisa dikejar. “Jangan sampai gara-gara ini selalu pemerintah beralasan atau mengambil langkah lewat penarikan utang-utang,” ucapnya.

