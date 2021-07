Bursa Asia Mixed Jelang Pertemuan OPEC

Senin, 5 Juli 2021 | 08:35 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka mixed pada awal perdagangan hari ini, Senin (5/7/2021), sementara harga minyak mentah dunia berada di kisaran US$ 76 per barel menjelang pertemuan OPEC. Pelaku pasar juga memantau data Australia dan Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,5%, indeks komposit Shanghai turun 0,01%, S&P/ASX 200 naik 0,42%, Kospi naik 0,48%.

Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan pagi ini setelah OPEC+ gagal mencapai kesepakatan mengenai pemangkasan produksi dalam pertemuan minggu lalu. OPEC+ akan melanjutkan pertemuan hari ini. Semua negara anggota, kecuali Uni Emirat Arab, menyetujui pelonggaran pemangkasan produksi dan melanjutkan pemangkasan produksi hingga akhir 2022.

Harga minyak mentah Brent turun 0,12% ke US$ 76,08 per barel, sementara WTI turun 0,1% ke US$ 75,09 per barel.

Australia akan mengumumkan data penjualan ritel bulan Mei. Survei swasta terkait aktivitas sektor jasa Tiongkok atau indeks PMI sektor jasa Caixin/Markit juga akan diumumkan hari ini.

Sumber: CNBC.com